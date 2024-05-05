شكر وامتنان أسرة الفقيد المرحوم السيد بوجمعة الرحماني على صادق التعازي وجميل المواساة في مصابها الجلل

الأستاذ : عبد المجيد الرحماني

تتقدم أسرة الفقيد المرحوم السيد بوجمعة الرحماني بكبير الشكر والامتنان على صادق التعازي، وجميل المواساة في مصابها الجلل التي خُصّت بها من طرف كل السيدات الفضليات، والسادة والأفاضل من أقارب، وأباعد ، و جيرة ، وأصدقاء ، وزملاء عمل … كل باسمه الخاص ،وإنها لتنحني احتراما وتقديرا للجميع على صادق المشاعر التي هونت عليها من وقع المصاب الذي تحتسب أجر الصبر عليه عند المولى جل وعلا ، كما أنها تضرع إليه سبحانه وتعالى ليثيب الجميع على مواساتهم اللطيفة ، و تسأله ألا يريهم في أحبتهم مكروها ، وأن يجعل أعينهم قريرة بهم .

وإنها لتخص بالشكر والامتنان السادة الأساتذة الأفاضل الذين أبّنوا الفقيد خير تأبين بكلماتهم القيمة في حفل العزاء ، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ العلامة السيد مصطفى بنحمزة الذي كانت كلمته الوازنة في حق المرحوم شهادة ثمينة تعتز بها أسرته أيما اعتزاز .

ولا يفوت أسرة المرحوم أن تجزل الشكر والثناء للأستاذ الفاضل السيد الحوسين قدوري مدير جريدة وجدة سيتي على تفضله بنشر العزاء في فقيدها متمنية لموقعه الوازن مزيدا من النجاح والتألق .

وجزى المولى جل وعلا الجميع خير الجزاء .