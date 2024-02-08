قصيدة : » لك الأمجاد غزة والمراقي » شعر : محمد شركي
قصيدة : » لك الأمجاد غزة والمراقي «
شعر : محمد شركي
ألا فصلـــي مشوقــــا إن رجــــــــــاك == وبعـــد الهجـــر وصلـك من نـــداك
سعــــى بينـــي وبينـــــك صــرف دهر == ونــــار العشــق سعّــرها هـــــواك
وفــي الأحشـــاء ضرّمهـــا فأضــــرت == فمن يُخبــي شـــرارتــها ســــــواك
ذكـــرتك إن سجـــــا ليلـــي مشــــــوقا == فـــلا أغفـــــو وإسهـــادي فــــــداك
وأضـرع للكــــرى رغبـــًـا فيـــأبـــــى == لعلــــي فـــي منـــــامي قــــد أراك
و يخدعنـــي خيــــالك طــــول ليلـــــي == وإن أصحــــو فعينــي لا تــــــراك
مــن الهتّــــــاف أرقب كل لفــــــــــــظ == فيطربني إذا خطّـــــت يـــــــــداك
وعـــن بعـــــد تـــراودني أمــــــــــــان == أعـــانقهــــا ويشقيــــــني جفـــــاك
أمنّــــي النفــــس إن حنّــــت لـــــوصل == لأسعــــد بالأطــــايب من جنـــــاك
أنـــــا الـــولهــــان تيّمنــــي هـــــــواك == لــــذي ولـــــه أنــافس أو أحــاكي
بــــأشعـــــــــار أحمّلهـــــــــــــا ودادي == وأنــظمهـــــــا لآلــــــىء في هواك
وفـي وصـــف المحــــاسن مــــن رواء == كســـا جســـدا بـــه البـــاري حباك
لــك الوضّــــاح زيّنــــــه نضيـــــــــــد == مـــن الــــدّر المطيّب بالســــــواك
وكــــالديبـــــاج فــــرعك إن تــــــــدلّى == يــــداعبـــــه النسيــــم إذا احتواك
وقـــــدٌّ قــد تنــــــاسق فــــي بهــــــــاء == يغــــــــار الخيــزران إذا يـــراك
وصـــوت مــــن طــــلاوته رخيــــــــــم == وحــرف إن نبســـت به كفــــــاك
كَـــــمُلت فلا مَعـــــاب سوى صـــــدود == عـــــن المشتــاق تيّمـــه هــــــواك
ويحلـــــم بالوصـــال بـــلا تــــــــــــلاق == ويشقـــى بالصــدود وقــد رجــاك
كمـــا يرجــــو ســــلاما فــي قطـــــــاع == يُهــــدد بالـــدمــــار وبالهـــــــلاك
أبـــى مــن فـــي القطــــاع قبــول ضيـم == مـن الصهيون يَبـــــدُر بالعــــراك
طمــــا طــوفـــان غـــــزة فــــي غلاف == يبشّـــــر بالتحــــــرر والفكــــــاك
أشــــــاوسه تجــــوس خـــــلال حصــن == وتُجهـــــز بالكمــــائن والشـــراك
ومـــا أغنــــى عن الصهيون جنـــــــــد == هـــو الرعديــد يفخــر بابتشـــاك
مــن الأجــــواء يقصـــف كــــل شبـــــــر == وفـــي الهيجــاء يُجهــر بـالــدراك
ويفخـــــر بالإبـــادة فـــــي قطـــــــــــاع == ويبطــــش بالخــوادج من سمـــاك
لـــه اللعنـــــات فــي الآفــــــــاق طـــــرّا == تُجـــــرّمـــه المحـاكـــم بالصّكــاك
و » بالفيتـــــــو » يــــــؤازره لئـــــــــــام == ويُـــــدعم بالعتـــــاد وبالحــــــراك
هو الـــــورم الخبيــــث بأرض مســـــرًى == عصــابـــات وتُنــــــذَر بالهـــــلاك
يطـــــاردهــــا أشـــــاوس من حمــــــــاس == صنــــاديــدٌ بــــــواسل في العراك
لك الأمجـــــــاد غـــــــزة والمــــراقــــــي == فــــــلا ناحت بســـاحتك البواكـــي
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