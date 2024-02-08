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قصيدة :  » لك الأمجاد غزة والمراقي  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :  » لك الأمجاد غزة والمراقي « 

شعر :  محمد شركي

ألا فصلـــي مشوقــــا إن رجــــــــــاك    ==     وبعـــد الهجـــر وصلـك من نـــداك

سعــــى بينـــي وبينـــــك صــرف دهر    ==     ونــــار العشــق سعّــرها هـــــواك

وفــي الأحشـــاء ضرّمهـــا فأضــــرت   ==      فمن يُخبــي شـــرارتــها ســــــواك

ذكـــرتك إن سجـــــا ليلـــي مشــــــوقا   ==      فـــلا أغفـــــو وإسهـــادي فــــــداك

وأضـرع للكــــرى رغبـــًـا فيـــأبـــــى  ==       لعلــــي فـــي منـــــامي قــــد أراك

و يخدعنـــي خيــــالك طــــول ليلـــــي    ==     وإن أصحــــو فعينــي لا تــــــراك

مــن الهتّــــــاف أرقب كل لفــــــــــــظ   ==      فيطربني  إذا خطّـــــت يـــــــــداك

وعـــن بعـــــد تـــراودني أمــــــــــــان   ==      أعـــانقهــــا ويشقيــــــني جفـــــاك

أمنّــــي النفــــس إن حنّــــت لـــــوصل  ==       لأسعــــد بالأطــــايب من جنـــــاك

أنـــــا الـــولهــــان تيّمنــــي هـــــــواك    ==      لــــذي ولـــــه أنــافس أو أحــاكي

بــــأشعـــــــــار أحمّلهـــــــــــــا ودادي   ==      وأنــظمهـــــــا لآلــــــىء في هواك

وفـي وصـــف المحــــاسن مــــن رواء  ==       كســـا جســـدا بـــه البـــاري حباك

لــك الوضّــــاح زيّنــــــه نضيـــــــــــد   ==       مـــن الــــدّر المطيّب بالســــــواك

وكــــالديبـــــاج فــــرعك إن تــــــــدلّى   ==       يــــداعبـــــه النسيــــم إذا احتواك

وقـــــدٌّ قــد تنــــــاسق  فــــي بهــــــــاء    ==      يغــــــــار الخيــزران إذا يـــراك

وصـــوت مــــن طــــلاوته رخيــــــــــم    ==     وحــرف إن نبســـت به كفــــــاك

كَـــــمُلت  فلا مَعـــــاب سوى صـــــدود  ==      عـــــن المشتــاق تيّمـــه هــــــواك

ويحلـــــم بالوصـــال بـــلا تــــــــــــلاق    ==     ويشقـــى بالصــدود وقــد رجــاك

كمـــا يرجــــو ســــلاما فــي قطـــــــاع   ==      يُهــــدد بالـــدمــــار وبالهـــــــلاك

أبـــى مــن فـــي القطــــاع قبــول ضيـم   ==      مـن الصهيون يَبـــــدُر بالعــــراك

طمــــا طــوفـــان غـــــزة  فــــي غلاف   ==     يبشّـــــر بالتحــــــرر والفكــــــاك

أشــــــاوسه تجــــوس خـــــلال حصــن   ==      وتُجهـــــز بالكمــــائن والشـــراك

ومـــا أغنــــى عن الصهيون  جنـــــــــد    ==     هـــو الرعديــد  يفخــر بابتشـــاك

مــن الأجــــواء يقصـــف كــــل شبـــــــر  ==     وفـــي الهيجــاء يُجهــر بـالــدراك

ويفخـــــر بالإبـــادة فـــــي  قطـــــــــــاع  ==     ويبطــــش بالخــوادج من سمـــاك

لـــه اللعنـــــات فــي الآفــــــــاق طـــــرّا   ==    تُجـــــرّمـــه المحـاكـــم بالصّكــاك

و » بالفيتـــــــو  »  يــــــؤازره لئـــــــــــام  ==     ويُـــــدعم بالعتـــــاد وبالحــــــراك

هو الـــــورم الخبيــــث بأرض مســـــرًى  ==    عصــابـــات وتُنــــــذَر بالهـــــلاك

يطـــــاردهــــا أشـــــاوس من حمــــــــاس   ==   صنــــاديــدٌ بــــــواسل في العراك

لك الأمجـــــــاد غـــــــزة والمــــراقــــــي ==     فــــــلا ناحت بســـاحتك البواكـــي

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