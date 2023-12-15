حديث الجمعة : (( ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق ))

محمد شركي

من المعلوم أن ذكر الله عز وجل أهل الكتاب، واليهود منهم تحديدا ثم النصارى في رسالته الخاتمة المنزلة على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، التي تهم البشرية جمعاء من بعده، وتشريعها يلزمها إلى يوم الدين، يقتضي الوقوف عند دلالة هذا الذكر الذي ليس مجرد سرد أخبارهؤلاء ، بل هو تنبيه وتحذير منهم ،وقد حرفوا ما أنزل الله تعالى عليهم ، وبلغه لهم رسلهم وأنبياؤهم تحريفا حاد بهم عن صراطه المستقيم ، وجعلهم مفسدين في الأرض فسادا يضر بالعالمين . ولقد مضى زمن طويل على أهل الكتاب ، وهم على حالهم من الضلال المترتب عما ألحقوه من تحريف بما أنزل عليهم من حق مبين . ولمّا ختم الله تعالى الرسالات بالرسالة الخاتمة التي فضحت انحرافهم عما تعبدهم به سبحانه و تعالى ، وأظهرت لهم الحق جليا ، واجهوها بالتكذيب ، أضمروا العداء حسدا من عند أنفسهم لمن نزّلت عليه صلى الله وسلم وبارك عليه ، ولمن أنزلت إليهم من المؤمنين ، وهو ما كشفه الله تعالى في قوله عز من قائل : (( ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق )) ، والمقصودون بهذه الآية الكريمة كما جاء في كتب التفسير هم اليهود تحديدا، أحبارهم ، وعوامهم المتأثرون بما يلقنه لهم أولئك الأحبار من انحراف ، و تنكب للحق المبين الذي كانوا يعرفونه حق المعرفة . ولمّا كان هؤلاء على ضلال مبين كشفته الرسالة الخاتمة المصدقة لما بين يديها والمهيمنة عليه ، فإنهم كرهوا أن يكون المؤمنون بها على الحق والهدى ، وهم على باطل وضلال حسدا من عند أنفسهم ، وهي أمنيتهم ورغبتهم المتأصلة فيهم ، والتي لا تزول عنهم إلى قيام الساعة . وبيان هذه الرغبة أن يَردُّوا بكيد ماكر خبيث المؤمنين إلى كفر وشرك نجاهم الله تعالى منهما ،وذلك لتضل السيطرة والهيمنة لهم ، وهذه رغبة منهم لطمس معالم الحق الذي جاءت به الرسالة الخاتمة ، الشيء الذي يفسد عليهم مشاريعهم ومصالحهم الدنيوية وأهواءهم حين يأخذ المؤمنون بشريعة هذه الرسالة القيمة . معلوم أن ورد أهل الكتاب المؤمنين كفّارا بعد إيمانهم، هو استمرار لتلك المصالح والمشاريع والأهواء، بينما إيمانهم يكون نسفا لها من أساسها .

ومعلوم أن هذا الذي يودّه كثير من أهل الكتاب خصوصا اليهود منهم للمؤمنين من كفر بعد إيمانهم ، هي حال تلازمهم إلى قيام الساعة ، ولن ينجو المؤمنون في كل العصور والأمصار منها ، وقد سجل ما مضى من تاريخ البشرية ، وما زال يسجل إلى يوم الناس هذا، ما يؤكد ذلك . ولقد وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى حين وصف دافع الحسد المتأصل في اليهود (( حسدا من عند أنفسهم ))، فقالوا إن لفظة » عند » تفيد استقرار تلك الحال فيهم، وتلبّسهم بها ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وأنها ليست خاصة بمن نزلت فيهم زمن نزول الوحي ، وهم يهود بنو النضير .

ومعلوم أن رغبة أهل الكتاب خصوصا اليهود في رد المؤمنين كفّارا بعد إيمانهم ، تأخذ أشكالا وأساليب خبيثة مختلفة باختلاف العصور ، وما ينتشر فيها من ثقافات وأفكار وعادات … ، ولا يقتصر ما يريده هؤلاء بالمؤمنين من كيد لصدهم عن إيمانهم على مجرد الوقوف عن حد ما يودون ، بل يتخطون ذلك إلى ترجمته إلى أفعال ، لهذا نجدهم ينظّرون لذلك في شتى المجالات المعرفية ، والفكرية ، والفلسفية ، ذلك أنه وراء كل فكر فاسد مفسد صارف عن الحق الذي جاءت به الرسالة الخاتمة إلا ووراءه يهود . ولقد أضل ما سوقوه من أفكار وفلسفات كثيرا من المؤمنين ،الذي صار منهم من جنّد لينوب عنهم في تسويقها على أوسع نطاق في بلاد الإسلام ، وقد صار هؤلاء المجندون من المحسوبين على الإسلام أشد خطرا عليه، وعلى المؤمنين ، وهذا شكل من أشكال ما يوده أهل الكتاب ، وما يترجمونه إلى عمل وإجراء .

مناسبة حديث هذه الجمعة ، هو تنبيه المؤمنين إلى ما يوده أهل الكتاب يهود ونصارى من صدهم عن إيمانهم أو عن مرجعيتهم الإسلامية ، وعن هويتهم ، وقد تطورت وسائلهم في ذلك بتطور وسائل التواصل في هذا الزمان وقد صيّرت العالم عبارة قرية صغيرة ، يبخرها درهم بخورعلى حد قول المثل المغربي . وقد لا يصدّق البعض منا خطر أهل الكتاب على ديننا ،ممن هم غافلون عن الرجوع إلى كتاب ربهم الذي جاء فيه قوله: (( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفّارا من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق )) ، ولكنهم لو تأملوا ما يعج به عالم اليوم مما يسوقوه هؤلاء من أساليب التضليل المختلفة ،ومن مفاسد صارخة ، وهي تستهدف المؤمنين تحديدا وتخصيصا لصرفهم عن إيمانهم وعن دينهم، ولطمس هويتهم الإسلامية، لأدركوا حقيقة خطورتهم ، وحقيقة ما نبهنا إليه الله عز وجل.

ألم يسوقوا لنا العلمانية ، وهي كفر بواح لا غبار عليه لتكون بديلا لنا عن ديننا ،وقد صار فينا من ينادي بها جهارا نهارا ؟ أليست أحوالنا الشخصية اليوم ـ على سبيل الذكر لا الحصرـ مستهدفة حيث صار فينا من يطالب بتعديلها ، وكأنها معوجة ومنحرفة ، بالرغم من كمال الدين الذي تصدرعنه ، وذلك عن طريق الدعوة إلى بديل عنها مصدره ، ومرجعيته العلمانية ، وهو بديل يسوق إعلاميا على أوسع نطاق ، وتضفي عليه هالة من الدعاية التي تستهوي المستلبين المستهدف تدينهم ، و قد صدق عليهم ظن كثير من أهل الكتاب ، وما يودّونه من ردهم كفّارا بعد إيمانهم ؟

ولو فتحنا الباب مشرعا على كل ما يعتورنا مما دسه لنا أهل الكتاب في كل مجالات الحياة لصرفنا عن إيماننا ، وعن ديننا ، وعن هويتنا الإسلامية ،لطال بنا الحديث ، وهو ما صار معروفا عند من حفظ الله تعالى عليهم إيمانهم ، وهو مما ينبه إليه أهل العلم في كل المحافل ، وعبر شتى المنابر الإعلامية .

وأخطر ما يهدد إيماننا وهويتنا الإسلامية، هو انسياق بعضنا مع قناعات ومقولات من يودون ردنا كفارا بعد إيماننا حسدا من عند أنفسهم . ومن ذلك إشاعة التشكيك في كل متشبث بالمرجعية والهوية الإسلاميتين ، ومحاولة شيطنته ، والتشكيك في مواقفه المنسجمة معهما . وخير دليل على ذلك أن يطلق البعض ألسنتهم بالسوء في رجال المقاومة بقطاع غزة ، واتهام قياداتهم بتهم ملفقة وبهتان ، وهو ما يوده العدو الصهيوني العنصري ، والمتصهينون من الصليبيين لتشتيت صف المؤمنين ، وركوب المفتونين منههم، لينوبوا عنهم في مهمة تجريح وتجريم الصادقين في جهادهم من أجل تحرير القدس الشريف ، وسائر بلاد فلسطين . والمؤسف أن بعض هؤلاء المفتونين يظنون بأنفسهم الإيمان ،والالتزام بالهوية الإسلامية ، وقد سيقوا سوق النعم ، وانساقوا وراء ما يوده الصهاينة والصليبيون بالمؤمنين لردهم كفّارا بعد إيماننا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكفى بمن يدعي الإيمان إثما مبينا أن يبخس جهاد المجاهدين في سبيل الله بأرض الإسراء والمعراج ، ويتقول عليهم ، وقالته محض سوء لا مبرر له ، ولو أنه أمسك لسانه لكان خيرا له وأزكى . وعلى من استزله الشيطان بشيء من ذلك أن يتوب إلى ربه توبة نصوحا، وإلا فإنه يصدق عليه قول تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )) .صدق الله العظيم .

اللهم إنا نبرأ إليك من كل من يؤذي بقول أو بسوء ظن أولياءك المجاهدين في سبيلك من أجل إعلاء كلمتك في أرض الإسراء والمعراج ، ومن أجل تطهير مسجدك الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين . اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك ، وأفرغ عليهم صبرا عند لقاء عدوك وعدوهم ، وسدد رميهم ، وأمددهم بمددك الموعود ، واحفظهم من بين أيديهم ، ومن خلفهم ، وعن أيمانهم ، وعن شمائلهم ، ومن فوقهم ، ومن تحتهم ، ولا تجعل لعدوهم عليهم سبيلا. اللهم اطمس على عيون أعدائهم ، والق الرعب في قلوبهم ، واجعل كل كيد يكيدونه في نحورهم ، واجعل اقتحامهم حمى المؤمنين في غزة وغيرها من أرض فلسطين وبالا عليهم، وحسرة في نفوسهم . اللهم أنت المعول عليك في إطفاء نار الحرب التي أوقدها أعداء دينك ، وأنت على ذلك قدير ، وبالاستجابة جدير ، وأنت نعم المولى ، ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين .

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .