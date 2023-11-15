نعي وعزاء

الأستاذ السيد محمد بوطيب عوض المجلس العلمي المحلي بوجدة في ذمة الله عز وجل

محمد شركي

لبى نداء ربه هذا اليوم المرحوم الأستاذ السيد محمد بوطيب عضو المجلس العلمي المحلي بوجدة ، وسيصلى عليه بمسجد السلام بحي لازري بعد صلاة العصر ، ويوارى جثمانه بمقبرة سيدي يحيى بوجدة .

لقد كان رحمة الله عليه عضوا نشيطا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل واعظا، وخطيبا ، ومدرسا ،فضلا عن مشواره التربوي والتعليمي . وكان غيورا على دين الله عز وجل ، حريصا على تبليغه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد أبلى في ذلك البلاء الحسن، ولا نزكيه على الله تعالى .

وبهذه المناسبة الأليمة ، نعزي أهله وذويه في مصابهم الجلل ، ونسأل المولى جل في علاه أن يتقبله في الصالحين ، ويجعل له قدم صدق عنده . اللهم زده إحسانا مقابل إحسانه ، وتجاوز عنه، واغفر له، وارحمه ، واسكنه الفردوس الأعلى بجوار الحبيب المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، واسقه اللهم شربة هنيئة مريئة من حوضه بيده الشريفة لا ظمأ بعدها .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .