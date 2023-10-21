قصيدة : » لله در الألى في غزة صمدوا » شعر : محمد شركي تقديم :

قصيدة : » لله در الألى في غزة صمدوا «

شعر : محمد شركي

تقديم :

هذه قصيدة نظمتها بمناسبة ملحمة سابقة من ملاحم أبطال غزة العز ، وها أنا ذا أعيد نشرها بمناسبة الملحمة العظمى طوفان الأقصى الأغر .

قد حلّ يوم الفدا والعرب قد وجلـــوا عن فتية صمـدوا في غزة شُغلـــــــــوا

وريحهم ذهبت والقوم قد جَبَنـــــــوا بالعار قد وُسـمـوا عن عرضهم غفلـوا

من صولهم سُلبوا عن نخوة صُرفوا سحقا لذلتهم هانــوا وقد كسلـــــــــــــوا

صبيان غزة قد جاعوا بلا مــــــــدد والعرب في غفلـــة عن ميـرهم ذَهلـوا

نساؤنا في قطاع المــوت تندبنــــــــا أين الشهامة ويــل للألى خَــــذلـــــوا؟

قصف وخـلف سياج إخوة ظلمــــوا ودونه عربنا عن نصرهم غفلـــــــــوا

واللهو همهمُ ما همّــهم أُسُــــــــــــــدٌ في غزة صمـــــدوا أعداؤهم فشلــــوا

في كسرشوكتهم والنيل من شــــرف أبطاله صُبـُـــرٌ مـــن عـــزة نهلــــــوا

من فوقهم قُصفـوا والشهب قد مُطروا والنار تُلهبـــهم لكنــهم بسلــــــــــــــوا

خاضوا المعارك بالتكبير وانتصروا وما استكانوا وما لانوا وما وجلـــــوا

كذاك وصف لهم في الوحي نقــرؤه أرواحهم وهبوا للـــــه ما بخلـــــــــوا

لله در الألــــى في غــــزة صمـــدوا والموت قد ركبوا للــــه ما فعلــــــــوا

أهــــؤلاء لنا عــــزّ ومفخـــــــــــرة أم الألـى جـزعوا خوف الردى نَثلوا؟

من جبنهم وهنـوا في قبوهم قبعــوا للعدا خنعـــــوا والروح ما بذلـــــــــــوا

هم الغثـــاء فلا بـــأس ولا خطــــر لغيرهم تَبـــعٌ أنســــــابهم دخـــــــــــــل

هم القصـاع تــــداعى حولها أمـــم وغيرهم آكـــل والعـــرب قد أُكلــــــوا

كذاك وصف لهم قد قصّه أثــــــــر شرالخــــلائق قـــوم غـــزةً خـــــذلو ا

هانوا على الهود إذ دالت حميتـــهم عن قدسهم شغلــــوا باللهــو وانشغلوا

أنـى لسلــم مع الأعداء في وطـــــن داســوا الكرامــة في أقداسه جهلـــــوا

والقدس قد هُـدمت بالحفر قد خُربت والنبش ديدنهم لمّا بها نــــــزلـــــــــوا

والعرب قد غفلــوا بالجبن قد وصفوا عن حقهم سكتوا للضيم قد قبلــــــــــوا

لن يسكن الهود قدسا كان قبلتنـــــــا ما دام في عـــرب مستبسلٌ بطــــــــــل

يغشى المكـاره لا مستشعرا وجـــلا في غزة صـــامدٌ لله يقتتــــــــــــــــــل

أو مـــائــرٌ أهلها أو نــاصٌر لهــــم تأبــى أرومته خــــذلان مـــن بَسُــــــلوا

في حـــربهم صمـدوا لله واحتسبوا أعـــداؤهم هُــزموا من بأسهـــم ذُهلـــوا