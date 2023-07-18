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قصيدة :  » ثوى قطب بمغربنا عظيم  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :  » ثوى قطب بمغربنا عظيم « 

شعر : محمد شركي

بنـــو الإنســــان مــا لهــــمُ بقــــــــــــاءُ       وإن شـــــاخوا مصيرهم الفنــــــــاءُ

فمـــن ذا لا يــــــذوق المــوت منّــــــــا        ومـــن منّــــا يــــــدوم لـــــه الهنـاء

تُصبّحنــــا الفـــــواجـــع كـل يـــــــــوم        وتُمســــي لا يُـــــردّ لهـــــا قضـــاء

هـــي الدنيـــا كــذا ســـرّت وســـــاءت        تَقلّــــب لا يـــــدوم لهــــا وفــــــــاء

وشــــرّ فـــــواجـع الآنــــــام فقــــــــــدٌ       نُصـــــاب بــه إذا فُقــــــد اللـــــــواء

وذو علـــــم يُفــــــــارقنا وفـــــــــــــــذّ       هــــو  » العُـــوني  » ألـــمّ بــه الوبــاء

نطـــــاسيٌ لــــذي علل يــــــــــــــداوي      ومعطـــــاء إذا قـــــلّ العطــــــــــــاء

وخنذيــذٌ يجلّلـــــــه وقـــــــــــــــــــــار       سمــــا كـــــلُ الثّــــــنـــاء لــــه رداء

طليعتـــهم إذا عُـــــــدّت فحــــــــــــول       وسيّـــــدهم يــــــهُشّ لـــــه الثنــــــاء

بكــــى فقــــــه لفقــــــدك يـــا فقيــــــدُ       منــــــابــــره أضـــرّ بــــها البــــــلاء

ومنـــك يغـــــــار حفّـــــــــاظٌ وضُبطٌ       علــــــوم الديـــــن أنــــت لها وعــــاء

وزاويـــةٌ  تُشــــــدّ لـــه رحــــــالٌ       مــــوائـــده يُزّينــــها السخـــــــــــــــاء

لحفـّــــاظ يمحّـــــــــص لا يُحـــــابي        ذكــــــيّ لا يــــــراوغــه الهبـــــــــاء

مضـــــى زمــــن يُذيـــــــــع لـه أثيرٌ      وســــادســـةٌ معـــــــــــــــــارفـه رواء

يســــائـــله ويســــألـــــه حيــــــارى       فيــــرفــــدهم وثــــــــرّ لــــه العطــــاء

يبشـــــرّ لا ينفّــــــر فــــي متـــــاب       ويَـــــرفق بالعصــاة وإن أســـــــــــاءوا

يُــــؤمّلــــهم إذا يئســـــــوا ويحنــــو       على العاصـــــي إذا عظـــــــم الخطــاء

تــــزان به المجـــالس إن غشــــاها        ويُتحفــــــهـــا وقــــــد طفــــــح الإنـــاء

فنعــــم الألمعـــــيّ إذا أجــــــــــادا        وخيــــر فتــــــى إذا  ذكــــــر الوفـــــاء

ثـــــوى قطـــبٌ بمغربنــــا عظيـــمٌ       وفـــــــي أمثـــــــالـــه يجــــب الرثـــــاء

لئـــــن فُجعـــــت بــــلادٌ في عــزيز      فقـــــد سُــــــرّت بمقــــــــدمه السمـــــاء

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