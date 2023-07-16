مداغ : تنظيم الدورة 16 من الملتقى العالمي للتصوف تحت شعار: ” التصوف والقيم الإنسانية: من المحلية إلى الكونية

ولاية جهة الشرق تراهن على الرقمنة من اجل تبسيط المساطر لفائدة حاملي المشاريع المستفيدين من برنامج « انطلاقة »

أحمد عصيد يجاهر بإنكار البعث والآخرة والقدر في مقال يتجاسرفيه على دين الله عز وجل في شهر الصيام

جرادة : أمام ارتفاع عدد الاصابات بكورونا تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 06 أكتوبر