قصيدة : » سقى الله المقبّب في بخارى » شعر : محمد شركي
قصيدة : » سقى الله المقبّب في بخارى «
شعر : محمد شركي
هيــــامك يا فـؤادي قــد تمــــــــادى ومـــا لك من شفـــــاء إن تمـــــــــادى
فإن تصبـــو إلــــــى خــلّ خلــــــيّ تسعّــــــــر شــــوقُـــه لهبـــــــــا وزادا
تـُـــلام أيـــا فـــؤادي مــــن خلــــيّ وأنــت أخيـــــــــذه لبــــــس الصّفـــادا
يعيــب ودادك المحبـــوب جـــــورا وينســــــــى أنـــــه خـــــــــــان الودادا
وينســـــــى ليلــــة جُـــــرّعت فيهـا نقـــــيــع الغـــــــدر إذ رضـــي الفسادا
يقـــر بغــــدرك المحبوب طـــــورا وطــورا يستبـــــــح لــه العنــــــــــــادا
فصـــبرا يـــا فــــــؤادي إذ تعانــي ألــم تسلــــــس لمــن تهــــوى القيــــادا؟
دع التشبيــب بالمحبـــــوب وارحل إلـــى القبـــــر الذي ضــــمّ الســــــــدادا
سقـــى اللــــه المقبّـب في بخـــارى به الخنــــذيــذ حــــــــدّثنـــا وســــــــــادا
أميـــــر المؤمنين وعــــاء علــــــم فمــن ذا مثــــــله نفــــــع العبــــــــــــادا؟
ومـــن ذا مثلـــه حفـــــظا وعلمـــا إذا رُوي الحـــــديث عـــــلا وقـــــــــادا؟
ومـــن عُـــــــدّت مشــــايخه بألف ومن ذا مثلــــــــــه رفـــــــــــــــدا وزادا؟
ومن يُحصــــى له تسعـــــون ألفـا تلامـــــــــذة وكلهمـــــــو أفـــــــــــادا؟
ومن خبـــــر الرجـــــال إذا أفادوا حــــــديثــــا للرســــــول وقــد أفــــــادا؟
بـــــــلاه السائلـــــــــون حذار زلّ ففنّــــــد مـــــا استرابوا إذ أعـــــــــــــادا
مصنّفــــــه الشمــائل قد حــــواها فكــــان مـــع الكتـــــاب لنــــاعمــــــــادا
صحيـــــح الكتــب أعظـــها فريد وطــــود قـــــــد عـــــــلا رتبــا وهـــــادا
فمن يبغــــي مصنّفـــــه بظلــــــم جهــــــول فـــــاسق يبغـــــي الفســـــــادا
عميــــــل الشمعدان يــــروم فسقا يســــــوّق فسقــــــــه سلــــــعا مــــــزادا
وصلبــان يــــــدين لهـــا ويجثــو علــــى ركـــــب إذا أمـــــرت مُقــــــادا
تــــراوده فـــــواحش قوم لــــوط فيجعلــــــــــــــها خليــــــــــــقته وزادا
ذوات الخـــــدر زنّــــــــاها بمكر ويفســـــدها إذا جهـــــــلت وســــــــادا
ويطعـــن في العـفـاف يشيع فسقا ويطعـــن في الخيـــــار وقـــد تمـــــادى
كتـــاب اللـــــه حجّتنـــا وهــــدي وسنــــة مــــن عـــــلا شـــأنـــا وجــــادا
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