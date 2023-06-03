قصيدة : » يا حبذا نصر يحيى به أمل » محمد شركي
قصيدة : » يا حبذا نصر يحيى به أمل «
محمد شركي
أولـى بقلبـك من زادتـك تدليهــــــا وعينهـا حورت بالـروح تفديهـــــــــا
رجوتهـــا أمـــلا وقــد خلت حجج وعاشقا ولها ما زلت تبكيهــــــــــــــا
عزّ الوصال فلا لُقيــــا تــــرجّيها هذي الصبابة زادت من تجافيــــهـــا
فاعجب لباخلـة تلقاك في وســــن مخلافـــة يَقَظـــا إن رُمت تُدنيهــــــا
تلك التي وعــدت والخُلف ديدنها بانت كغــول وعنقــــاء تلاقيــــــهـــا
واصبرعلى مضض إن خُلّة زورت عن عشق عاشقها رئـــم وأهليهــــــا
بوصلها بخلت والغَنج يغويهــــــا محبوبــة عــــزّت والقلـــب أهديهــــا
يا ليــت لي أمــــل يُرجــى له نفذ عند التــي بكؤوس الحب أسقيهـــــــا
وليتنـي معها في رحلــة وجبـــت إزميـــر وجهتنـــا طابت مغــــانيها
أستــــانة وعلى البسفور شــامخة وطيّب رجـــب بالديــــن يُعليهـــــــا
نعم السميدع إن عـدّت محامــــده حـــامي الثغــور من الأعداء يحميها
طابت سريـــرته والله ألهمــــــــه صدق المقـــولة بالقرآن يُثريـــــهــا
من دوحـــة العــز صيغت أرومته أســـلافــه فتحــوا أرضا وواديهــــا
أُسد الشـــرى ســادوا لله درهمـــو من فتيـة حكمـــوا أقصــى أقاصيهــا
والأردغان على المنوال تــابعهـم فهذه الروم قد دانت بمن فيـــــــــــها
كــادوا له كيــدا لكنهم فشـــــــلوا أصواتــــه رجحــت من ذا يضاهيها
والله ظفّره بالنصــــر أيّـــــــــده خصـــومه كمـــدا ناحـــت بواكيهـــــا
يا حبــــذا نصر يحيــى به أمـــل في العرب قاطبـــة إذ غاب ماضيهــا
والله يرفع للإســــلام رايتــــــــه وملّــة الكفـــر بالإذلال يخزيــــــــــها
Aucun commentaire