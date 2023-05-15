نشيد : » غزّة العزّ » محمد شركي تحية فخر واعتزاز لشعبنا البطل المرابط في أرض الإسراء والمعراج
نشيد : » غزّة العزّ «
محمد شركي
تحية فخر واعتزاز لشعبنا البطل المرابط في أرض الإسراء والمعراج
كُـــرّي يـــا غــــزّة وانتفضــــــــي فالرّمـــــي ســــــــلاحُك فاندفعـــــــــي
مــــولاك الله لــــــــه مـــــــــــــدد للظــــــــالم والعـــــادي يـــــــــــــــزع
آليــــت علــــــى أن تقتصّـــــــــــي لأســـــــود قد غُــــدروا فــــــــــرُعـــي
دُكّــــــــي في العمــق عـــدىً جبُنوا بـــرُجــــومك حصـــــن ينصـــــــــدع
إن فـــــاخر رُعبـــــوب بلـــــــظى فالنيـــزك منـــــك لــــــه فــــــــــــــزع
لم تمنــــــع قبـــــــــــة فـــــــــولاذ حممــــــا من رشــــــق تلتمـــــــــــــــع
فزعــــا قـد لاذ بأقبـــــــــــــــــــــة ولــــــه خنـــــــــن وبـــــه وجـــــــــــع
قـــد ظــــن نــــزالك تسليـــــــــــة فغـــــدا مهـــــزومــا يــــــــــرتــــــدع
صفّـــــارة إنــــــذار ضجّـــــــــت في » تــــــلّ أبيــــب » ســـرى هلـــــع
وشـــــوارعها صفـــــرت وبهــــــا صــــاروخ الأقصــــى ينــــــــدفــــع
ويهـــــــدّ طــــــوابقهـــــــا ولــــــه شـــــــــــررٌ وأوارٌ يتـّســـــــــــــــــــع
» ونتينياهـو » يشـــــكــو ألـــــــمـا ويُخــــــال بخفخفــــــــة ضبـُـــــــــــع
يرجــــو مـــــن عــــرب وساطتها لتُــــــــكفّ رجــــــــوم أو تـــــــــــدع
هيهـــــات تكـــــــفُّ صـــــواعقها عــــن غـــــــدّار ولـــــــه خُـــــــــدع
يخـــــزى بجــــــرائمــه أبـــــــــدا في النـــــــار ويحــــــزُنه الفــــــــزع
وشهيـــــدك يــــا أرض الأقصـــى جـــــذلٌ فــــي الخــــــلد لــــه مُتـــــع
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