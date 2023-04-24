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نعي وعزاء : ( والدة أخينا الحسن جرودي في ذمة الله عز وجل )

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نعي وعزاء : ( والدة أخينا الحسن جرودي  في ذمة الله عز وجل )

محمد شركي

لبت نداء ربها الغفورالرحيم والدة أخينا الفاضل الأستاذ الحسن جرودي يومه الجمعة متم شهر رمضان الأبرك ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم له بالعزاء، ولإخوانه، وأبنائه الأفاضل ، ولكافة أفراد أسرته الكريمة في مصابهم الجلل، ضارعين إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، ويشملها بجميل عفوه ، ويسكنها فسيح جنانه في الفردوس الأعلى بجوار نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسقيها من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعهدها أبدا ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يلهم  جميع ذويها جميل الصبر والسلوان ، ويعظم أجرهم كما بشر بذلك الصابرين المحتسبين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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