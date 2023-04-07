هل بالفعل يمكن الحديث عن حجر صحي او طواريء صحية بمدينة وجدة ؟

جرادة : أمام ارتفاع عدد الاصابات بكورونا تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 06 أكتوبر

صلاة التراويح بمسجد القدس بوجدة : المقريء يحيى احساين ـ رمضان 1444 الموافق 2023 ـ سورة الأنعام VIDEO

دور أصوات القراء الندية في إقبال المصلين على المساجد بمدينة زيري بن عطية VIDEO