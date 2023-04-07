قصيدة : » أذلنا بعد الوباء غلاء » شعر: محمد شركي
قصيدة : » أذلنا بعد الوباء غلاء «
شعر: محمد شركي
حــلّ الجفــاف بنــا وعــمّ بــــــــلاءُ=== وأذلّـــنا بعـد الوبــاء غــــــــــــــــلاءُ
وبطالــــةٌ أزرت بنـــا وتفاقمــــــت=== وتضخّــــــم مــا هــــــــــذه الأرزاء؟
مــا ذنبــنا مـــا جُرمــنا يا أمتــــــي=== قــلّ الجـــــدا وتضاعـــف الفقـــراء؟
وحكــــومة غدرت بنــا وتلكـّــــأت=== لمّــــا بغــــى يــــا أمتــي الوسطــــاء
هذي البطاطس والطمـاطم قد غلت === أطبــــاقها حنّــــت لــها الأمعـــــــــاء
بصل الموائـــد كالســــوائم نـُـــدرة === هـــو مطـــلبٌ ومــــؤمّــلٌ ورجـــــــاءُ
وفـــــواكه لمّا غلـــت أسعــــارها=== عــــــدم الرجـــــال مـــذاقهـــا ونســـاء
يشكو الجياع من الطوى ومذلــــة=== بئـــس المهــــانة إن فشــــــا استجـــداء
يـــا أمتي في قطرنـــا بمحيطــــه=== وببحــــــره أبناؤنــــــا فقــــــــــــــــراء
خيراتنا خلف البحـــار مصيــرها=== والريـــــع مغلــــولٌ له وكـــــــــــــلاء
أيـــن الوعــــود الكــاذبات تغرّنا === ورفــــاهة مزعـــــومة ٌورخــــــــــــاء؟
صندوقُ نقــد بالديـــون يغُلّنــــــا === خــــدّامـــــه وعبيـــــده وإمـــــــــــــــاء
والبرلمان صُمـــاته متــــــواصل=== ومصيـــــرنا آلامنـــــــــــا وبكـــــــــــاء
حـــلّ الصيــــام سوادنـــا أقواتـه === خبـــــزٌ وشـــــايٌ شربــــةٌ وحســـــــــاء
وجياعنــا تأتــي القمامـــــة علّها=== تجــــد المؤونــــة أو يُـــــــــدرّ وعــــــاء
والموسرون منعّمـــون طعـامهم=== لــــذُّ الطعـــام فواكـــــهٌ وشــــــــــــــواء
هـم متخمـون وغيرهم يلوي الطوى=== أحشـــــاءهم في فـــــاقة أســــــــــــــــراء
أيـــن العــــــدالة يــا رئيسا لحكــــومــــة ســـــادنـــا أين المنـــــى ووفــــــــــــاء؟
يــــوم الحسـاب لقاؤنا وشكــــاتنا=== يــــوم التغــــــابن يُنصف الفقـــــــــــراء
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