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قصيدة :  » أذلنا بعد الوباء غلاء  » شعر: محمد شركي

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قصيدة :  »  أذلنا بعد الوباء غلاء « 

شعر: محمد شركي

حــلّ الجفــاف بنــا وعــمّ بــــــــلاءُ===          وأذلّـــنا بعـد الوبــاء غــــــــــــــــلاءُ

وبطالــــةٌ أزرت بنـــا وتفاقمــــــت===           وتضخّــــــم مــا هــــــــــذه الأرزاء؟

مــا ذنبــنا مـــا جُرمــنا يا أمتــــــي===          قــلّ الجـــــدا  وتضاعـــف الفقـــراء؟

وحكــــومة غدرت بنــا وتلكـّــــأت===           لمّــــا بغــــى يــــا أمتــي الوسطــــاء

هذي البطاطس والطمـاطم قد غلت ===         أطبــــاقها حنّــــت لــها الأمعـــــــــاء

بصل الموائـــد كالســــوائم نـُـــدرة ===        هـــو مطـــلبٌ ومــــؤمّــلٌ ورجـــــــاءُ

وفـــــواكه لمّا غلـــت أسعــــارها===          عــــــدم الرجـــــال مـــذاقهـــا ونســـاء

يشكو الجياع من الطوى ومذلــــة===          بئـــس المهــــانة إن فشــــــا استجـــداء

يـــا أمتي في قطرنـــا بمحيطــــه===          وببحــــــره أبناؤنــــــا فقــــــــــــــــراء

خيراتنا خلف البحـــار مصيــرها===          والريـــــع مغلــــولٌ له وكـــــــــــــلاء

أيـــن الوعــــود الكــاذبات تغرّنا ===         ورفــــاهة مزعـــــومة ٌورخــــــــــــاء؟

صندوقُ نقــد بالديـــون يغُلّنــــــا ===         خــــدّامـــــه وعبيـــــده وإمـــــــــــــــاء

والبرلمان صُمـــاته متــــــواصل===         ومصيـــــرنا آلامنـــــــــــا وبكـــــــــــاء

حـــلّ الصيــــام سوادنـــا أقواتـه ===        خبـــــزٌ وشـــــايٌ شربــــةٌ وحســـــــــاء

وجياعنــا تأتــي القمامـــــة علّها===         تجــــد المؤونــــة أو يُـــــــــدرّ وعــــــاء

والموسرون منعّمـــون طعـامهم===         لــــذُّ الطعـــام فواكـــــهٌ  وشــــــــــــــواء

هـم متخمـون وغيرهم يلوي الطوى===    أحشـــــاءهم في فـــــاقة أســــــــــــــــراء

أيـــن العــــــدالة يــا رئيسا لحكــــومــــة ســـــادنـــا أين المنـــــى ووفــــــــــــاء؟

يــــوم الحسـاب لقاؤنا وشكــــاتنا===        يــــوم التغــــــابن يُنصف الفقـــــــــــراء

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