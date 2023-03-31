قصيدة : » قضى الديّان أن القدس وقف » شعر محمد شركي

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قصيدة : » قضى الديّان أن القدس وقف «

شعر محمد شركي

مناسبة القصيدة : هو يوم أرض فلسطين السليبة

أحقــا هــذه دمـــــن تجيــــــــــــب === إذا مـــا الشــــوق هيّجـــه الحبيـــــــب؟.

أسائـــلـها عــن الآرام بــــــانـــت === فتخرُس لا تــــــــردّ ولا تجيــــــــــــــب

فواأسفــــــا علـــى هجران رئـــم === لهـــا طــرف به حــــور يصيــــــــــــب

ووضّـــاحٌ إذا بسمـــت مليـــــــحُ === مراضبــها لراشفــها تطيــــــــــــــــب

وقــدٌّ فـــاق غصــــن البان حسنا === أهيــــم بهــا ويأســــرني الوجيــــــــــب

ألام علـــى هواهــــا إن صبـوت === ويعــــذرني إذا ابتــــلي المُعيــــــــــــب

توزّعنـــي هــــوى حبّ وقـدس === فأيهمــــا يناسبـــــــه النسيــــــــــــــــب؟

سبـاني القــدس والأقصى وعزّا === همـــا الأثــــــران والربـــــع المهيـــــب

لئن شطّــــا ففي قلبي أقـــــامــا=== وما سُلبــــا ولكنّـــــي السليـــــــــــــــــب

يراودني من الآمـــال حلــــــــمٌ === مـــزار أو ربـــــــاط أستطيــــــــــــــــب

وأهلهمـــا كــرامُ النـــاس طــرّا === وفي الأكنــــــاف كلّهمو مهيــــــــــــــــب

همو الأحرار محتدهم شريـــف === وأبطــــال وكلّهمـــــو أريـــــــــــــــــــب

مجـــــاويدٌ وبـــــاعهمو رحيبٌ === منــــاجيــدٌ إذا خـــطب الخطيـــــــــــــب

حرائـــــرهم كأحرار تصـــول === وفي الهيجــــاء بأسهمـــــو رهيــــــــــب

إذا مـــا ساحة الأقصى أريدت === تطايــرت القـــــــذائف واللهيــــــــــــــب

نوابـغ في المعــــارف والفنون === فشــــاعرهم مجيـــــــــدٌ والطبيــــــــــــب

جفــاني إذ نصرت القدس قومٌ === و خطّـــأني لنصـــــرته النخيـــــــــــــــب

بــه الأقصــــى تكبّله قيـــــودٌ === وغــــــاصبه بســـــاحتــه مريـــــــــــــــب

تـــدنســــه فلول من غــــزاة === وتنكـــــرهم منــــــــازلُ والـــــــــــدروب

هموالأغـراب صدّرهم شتات === وفي الأقــــــداس أنزلـــــهم صليـــــــــب

ومـــا كانت لهم وطنــا بزعم === يـردده المكـــــــابـــــــر والكـــــــــــــذوب

هي المسرى رسول الله صلى === بها بالـــــرسل قاطبــــــة نقيــــــــــــــــــب

إلى العليـــــاء منها طار طــه === وعنـــــد الســـــــدرة النُــــــزُل الرحيـــب

بــه حـــوض وعيــن سلسبيل === و أفنـــــان وريحــــــــــــان وطيــــــــــــب

بـــه قـــاصرات الطرف عين === وولـــــــــدان بأكـــــــــــــواب تجــــــــوب

بـــذا نطق الكتـــــاب بمـا رآه === نبيّ اللــــــــــه إذ شهــــــــــد الرقيـــــــــب

قضــى الديّـان أن القدس وقفٌ === مضيّعـــــه يعـــــــــاقبــــــه الحسيــــــــــب

وصائنه يرابط أو شهيــــــــــدٌ === ودعـــــوتهم يهُـــــــشّ لهـــــا المجيــــــــب

وفي الإســـــراء نصر الله آت === لنــــا عــــــزٌّ وغرقــــــــــدهم يخيــــــــــب

جزى الرحمان خيرا من دعانا === لهـــــــذا الحفـــــل يحضــــــــره اللبيــــــب

أشــاوســـه تنــــافـح عن ربوع === بهــــــا بــــــــــاب يشــرّفنـــــــــا وطــــوب

أســــود المغـــرب المقدام هُبّوا === لنصرتــــه إذا حـُـــــرب الحريــــــــــــــــب

صلاح الدين أكرمـكم بحصــن === ومـــدخـــــله تقـــــــدّسه الشعـــــــــــــــوب