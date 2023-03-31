قصيدة : » قضى الديّان أن القدس وقف » شعر محمد شركي
قصيدة : » قضى الديّان أن القدس وقف «
شعر محمد شركي
مناسبة القصيدة : هو يوم أرض فلسطين السليبة
أحقــا هــذه دمـــــن تجيــــــــــــب === إذا مـــا الشــــوق هيّجـــه الحبيـــــــب؟.
أسائـــلـها عــن الآرام بــــــانـــت === فتخرُس لا تــــــــردّ ولا تجيــــــــــــــب
فواأسفــــــا علـــى هجران رئـــم === لهـــا طــرف به حــــور يصيــــــــــــب
ووضّـــاحٌ إذا بسمـــت مليـــــــحُ === مراضبــها لراشفــها تطيــــــــــــــــب
وقــدٌّ فـــاق غصــــن البان حسنا === أهيــــم بهــا ويأســــرني الوجيــــــــــب
ألام علـــى هواهــــا إن صبـوت === ويعــــذرني إذا ابتــــلي المُعيــــــــــــب
توزّعنـــي هــــوى حبّ وقـدس === فأيهمــــا يناسبـــــــه النسيــــــــــــــــب؟
سبـاني القــدس والأقصى وعزّا === همـــا الأثــــــران والربـــــع المهيـــــب
لئن شطّــــا ففي قلبي أقـــــامــا=== وما سُلبــــا ولكنّـــــي السليـــــــــــــــــب
يراودني من الآمـــال حلــــــــمٌ === مـــزار أو ربـــــــاط أستطيــــــــــــــــب
وأهلهمـــا كــرامُ النـــاس طــرّا === وفي الأكنــــــاف كلّهمو مهيــــــــــــــــب
همو الأحرار محتدهم شريـــف === وأبطــــال وكلّهمـــــو أريـــــــــــــــــــب
مجـــــاويدٌ وبـــــاعهمو رحيبٌ === منــــاجيــدٌ إذا خـــطب الخطيـــــــــــــب
حرائـــــرهم كأحرار تصـــول === وفي الهيجــــاء بأسهمـــــو رهيــــــــــب
إذا مـــا ساحة الأقصى أريدت === تطايــرت القـــــــذائف واللهيــــــــــــــب
نوابـغ في المعــــارف والفنون === فشــــاعرهم مجيـــــــــدٌ والطبيــــــــــــب
جفــاني إذ نصرت القدس قومٌ === و خطّـــأني لنصـــــرته النخيـــــــــــــــب
بــه الأقصــــى تكبّله قيـــــودٌ === وغــــــاصبه بســـــاحتــه مريـــــــــــــــب
تـــدنســــه فلول من غــــزاة === وتنكـــــرهم منــــــــازلُ والـــــــــــدروب
هموالأغـراب صدّرهم شتات === وفي الأقــــــداس أنزلـــــهم صليـــــــــب
ومـــا كانت لهم وطنــا بزعم === يـردده المكـــــــابـــــــر والكـــــــــــــذوب
هي المسرى رسول الله صلى === بها بالـــــرسل قاطبــــــة نقيــــــــــــــــــب
إلى العليـــــاء منها طار طــه === وعنـــــد الســـــــدرة النُــــــزُل الرحيـــب
بــه حـــوض وعيــن سلسبيل === و أفنـــــان وريحــــــــــــان وطيــــــــــــب
بـــه قـــاصرات الطرف عين === وولـــــــــدان بأكـــــــــــــواب تجــــــــوب
بـــذا نطق الكتـــــاب بمـا رآه === نبيّ اللــــــــــه إذ شهــــــــــد الرقيـــــــــب
قضــى الديّـان أن القدس وقفٌ === مضيّعـــــه يعـــــــــاقبــــــه الحسيــــــــــب
وصائنه يرابط أو شهيــــــــــدٌ === ودعـــــوتهم يهُـــــــشّ لهـــــا المجيــــــــب
وفي الإســـــراء نصر الله آت === لنــــا عــــــزٌّ وغرقــــــــــدهم يخيــــــــــب
جزى الرحمان خيرا من دعانا === لهـــــــذا الحفـــــل يحضــــــــره اللبيــــــب
أشــاوســـه تنــــافـح عن ربوع === بهــــــا بــــــــــاب يشــرّفنـــــــــا وطــــوب
أســــود المغـــرب المقدام هُبّوا === لنصرتــــه إذا حـُـــــرب الحريــــــــــــــــب
صلاح الدين أكرمـكم بحصــن === ومـــدخـــــله تقـــــــدّسه الشعـــــــــــــــوب
Aucun commentaire