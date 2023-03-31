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قصيدة :  » قضى الديّان أن القدس وقف  » شعر محمد شركي

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قصيدة :                    » قضى الديّان أن القدس وقف « 

شعر محمد شركي

مناسبة القصيدة : هو يوم أرض فلسطين السليبة

أحقــا هــذه دمـــــن تجيــــــــــــب  ===      إذا مـــا الشــــوق هيّجـــه الحبيـــــــب؟.

أسائـــلـها عــن الآرام بــــــانـــت ===        فتخرُس لا تــــــــردّ ولا تجيــــــــــــــب

فواأسفــــــا علـــى هجران رئـــم   ===       لهـــا طــرف به حــــور يصيــــــــــــب

ووضّـــاحٌ إذا بسمـــت مليـــــــحُ ===         مراضبــها  لراشفــها  تطيــــــــــــــــب

وقــدٌّ فـــاق غصــــن البان حسنا ===         أهيــــم بهــا ويأســــرني الوجيــــــــــب

ألام علـــى هواهــــا إن صبـوت ===         ويعــــذرني إذا ابتــــلي المُعيــــــــــــب

توزّعنـــي هــــوى حبّ وقـدس ===          فأيهمــــا يناسبـــــــه النسيــــــــــــــــب؟

سبـاني القــدس والأقصى وعزّا ===         همـــا الأثــــــران والربـــــع المهيـــــب

لئن شطّــــا ففي قلبي أقـــــامــا===          وما سُلبــــا ولكنّـــــي السليـــــــــــــــــب

يراودني من الآمـــال حلــــــــمٌ ===         مـــزار أو ربـــــــاط أستطيــــــــــــــــب

وأهلهمـــا كــرامُ النـــاس طــرّا ===        وفي الأكنــــــاف كلّهمو مهيــــــــــــــــب

همو الأحرار محتدهم شريـــف  ===       وأبطــــال وكلّهمـــــو  أريـــــــــــــــــــب

مجـــــاويدٌ وبـــــاعهمو رحيبٌ ===         منــــاجيــدٌ إذا خـــطب الخطيـــــــــــــب

حرائـــــرهم كأحرار تصـــول  ===        وفي الهيجــــاء بأسهمـــــو رهيــــــــــب

إذا مـــا ساحة الأقصى أريدت   ===       تطايــرت القـــــــذائف واللهيــــــــــــــب

نوابـغ في المعــــارف والفنون  ===       فشــــاعرهم مجيـــــــــدٌ والطبيــــــــــــب

جفــاني إذ نصرت القدس قومٌ   ===       و خطّـــأني لنصـــــرته النخيـــــــــــــــب

بــه الأقصــــى تكبّله قيـــــودٌ    ===      وغــــــاصبه بســـــاحتــه مريـــــــــــــــب

تـــدنســــه فلول من غــــزاة     ===      وتنكـــــرهم منــــــــازلُ والـــــــــــدروب

هموالأغـراب صدّرهم شتات    ===      وفي الأقــــــداس أنزلـــــهم  صليـــــــــب

ومـــا كانت لهم وطنــا بزعم     ===     يـردده المكـــــــابـــــــر والكـــــــــــــذوب

هي المسرى رسول الله صلى    ===     بها بالـــــرسل قاطبــــــة نقيــــــــــــــــــب

إلى العليـــــاء منها طار طــه    ===      وعنـــــد الســـــــدرة النُــــــزُل الرحيـــب

بــه حـــوض وعيــن سلسبيل    ===     و أفنـــــان وريحــــــــــــان وطيــــــــــــب

بـــه قـــاصرات الطرف عين   ===      وولـــــــــدان بأكـــــــــــــواب تجــــــــوب

بـــذا نطق الكتـــــاب بمـا رآه    ===     نبيّ اللــــــــــه إذ شهــــــــــد الرقيـــــــــب

قضــى الديّـان أن القدس وقفٌ   ===     مضيّعـــــه يعـــــــــاقبــــــه الحسيــــــــــب

وصائنه يرابط أو شهيــــــــــدٌ   ===     ودعـــــوتهم يهُـــــــشّ لهـــــا المجيــــــــب

وفي الإســـــراء نصر الله آت   ===     لنــــا عــــــزٌّ وغرقــــــــــدهم يخيــــــــــب

جزى الرحمان خيرا من دعانا  ===      لهـــــــذا الحفـــــل يحضــــــــره اللبيــــــب

أشــاوســـه تنــــافـح عن ربوع  ===     بهــــــا بــــــــــاب يشــرّفنـــــــــا وطــــوب

أســــود المغـــرب المقدام هُبّوا  ===     لنصرتــــه إذا حـُـــــرب الحريــــــــــــــــب

صلاح الدين أكرمـكم بحصــن  ===      ومـــدخـــــله تقـــــــدّسه الشعـــــــــــــــوب

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