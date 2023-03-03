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قصيدة : ( كن كالحمام بجاهه متوسلا ) شعر : محمد شركي

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قصيدة :  ( كن كالحمام بجاهه متوسلا )

شعر : محمد شركي

اعترتني أشواق فقلت :

مـرت بسرب مـن حمــــام ميســــم+++         والأريحي بـــــقوته يتكــــــــــــرّم

فتعطّفــــت إذ راقهـــــــا مترنــــــم+++         ورقـــــاء حنّت كالحمام ترنّــــــــم

يا ليتها إذ أرسلت لك صـــــــــورة+++         بين الحمــــام حمـــــامة تتبسّـــــــم

لكنهـــا بخلـــت عليك وســــــوّفـت+++         والوعــــد منــــها دائمـــا يتصــرّم

كــم بتّ ترقـــب طيفهـــا متوســـلا+++         والليل دهــــر لا يزول فيرحــــــم

أقبـــح بليـل نــابغـــــيّ إن سجـــى +++        والوجـــد نــار والمحبّ متيّـــــــــم

إن الذي يهــــوى الحمام كمعـــــدم+++         يغري الحمام بوعده ويجمجـــــــــم

إن خلتـــه لك مؤنســـا أو مخلـصا +++        أنت الغــرير وفـــــاءه تتوهّــــــــــم

يا زاجـــلا ورقـــاءه متـــرجيـــــا +++         فلعلهـــا إن رفرفت تتنـــــــــــــــدّم

مـــا دام ودّ للحمـــــام ولا صفـــا  +++        لمتيّــــم قد غـــــرّه متــــــــــــرنّــم

ولقد شكـــــا صــرم الحمام محبّه  +++        يـــا هـــائما إن الحمــــــام محــــرّم

أفلا تـــرى تطــوافه في كعبــــــة+++         وحجيجهـــا فـي ركنــــها يتسلّـــــــم

ومسبـّـح بهديلـــه عند الصفــــــا +++         وبمــــروة تحنــــانه ويهمــــــهــــــم

قبـــر الرســول مقــــامه ومزاره +++        يجثــــو به متـــــــوسلا ويعظّــــــــــم

خيــر الأنـــام  حبيبنـــا ومشفّــع +++        وغـــــرامه نعـــــم الغـــــرام يتيّــــــم

كــــن كالحمـــام بجاهه متوسـلا +++        إن التـــــوسل بالحبيـــب  يغنّـــــــــــم

من مثله بـــرأ الإلـــــه مبجّـــلا +++         الخلق إن صلّـــــى عليـه يسلّـــــــــــم

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