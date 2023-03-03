قصيدة : ( كن كالحمام بجاهه متوسلا ) شعر : محمد شركي
قصيدة : ( كن كالحمام بجاهه متوسلا )
شعر : محمد شركي
اعترتني أشواق فقلت :
مـرت بسرب مـن حمــــام ميســــم+++ والأريحي بـــــقوته يتكــــــــــــرّم
فتعطّفــــت إذ راقهـــــــا مترنــــــم+++ ورقـــــاء حنّت كالحمام ترنّــــــــم
يا ليتها إذ أرسلت لك صـــــــــورة+++ بين الحمــــام حمـــــامة تتبسّـــــــم
لكنهـــا بخلـــت عليك وســــــوّفـت+++ والوعــــد منــــها دائمـــا يتصــرّم
كــم بتّ ترقـــب طيفهـــا متوســـلا+++ والليل دهــــر لا يزول فيرحــــــم
أقبـــح بليـل نــابغـــــيّ إن سجـــى +++ والوجـــد نــار والمحبّ متيّـــــــــم
إن الذي يهــــوى الحمام كمعـــــدم+++ يغري الحمام بوعده ويجمجـــــــــم
إن خلتـــه لك مؤنســـا أو مخلـصا +++ أنت الغــرير وفـــــاءه تتوهّــــــــــم
يا زاجـــلا ورقـــاءه متـــرجيـــــا +++ فلعلهـــا إن رفرفت تتنـــــــــــــــدّم
مـــا دام ودّ للحمـــــام ولا صفـــا +++ لمتيّــــم قد غـــــرّه متــــــــــــرنّــم
ولقد شكـــــا صــرم الحمام محبّه +++ يـــا هـــائما إن الحمــــــام محــــرّم
أفلا تـــرى تطــوافه في كعبــــــة+++ وحجيجهـــا فـي ركنــــها يتسلّـــــــم
ومسبـّـح بهديلـــه عند الصفــــــا +++ وبمــــروة تحنــــانه ويهمــــــهــــــم
قبـــر الرســول مقــــامه ومزاره +++ يجثــــو به متـــــــوسلا ويعظّــــــــــم
خيــر الأنـــام حبيبنـــا ومشفّــع +++ وغـــــرامه نعـــــم الغـــــرام يتيّــــــم
كــــن كالحمـــام بجاهه متوسـلا +++ إن التـــــوسل بالحبيـــب يغنّـــــــــــم
من مثله بـــرأ الإلـــــه مبجّـــلا +++ الخلق إن صلّـــــى عليـه يسلّـــــــــــم
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