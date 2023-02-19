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قصيدة : » تلك الحياة ألومها وأذمها «

شعر : محمد شركي

شقــــي الفــؤاد بوجــده وتفطّـــرا=== وشكــا بعــــاد أحبــــة فتــحسّرا

ذمّ الحيـــاة وغـــدرها وصدودها+++ أيُــــلام عن خذلانـــها إن أخبـرا ؟

ما بـــال عاذلـــة تلــوم شكاتــــه +++ وتظنّـــها عتبــا لهـــا متستــــــرا ؟

ما كانــت الفرعــاء قصـد ملامه+++ أو كانــت الوطفـاء قصدا أضمرا

أو شــك في الزهراء وهي أثيرة+++ أوعاب للحوراء ذاك المحجـــــرا

أو مــلّ للعسـاء حلو رضابهــــا +++ بل عــاب وهما لا يباع فيشتــرى

تلك الحيــــاة ألومها وأذمهــــــا +++ ورشفت من مــــرّ لها والأكــــدرا

مـا أنجزت وعدا لذي وله صبا +++ أو أخلصت في عهــدها فتقــــــدّرا

ديدانــها عبـث الـزوال قرينـهـا +++ والخلـــد للأخــــرى يدوم ومُبهـرا

أم العُجــــالة لا تقـَــرّ لطامــــع +++ وسرابها إن ريم ولّـــى مدبـــــــرا

كـم أذبلت زهر الحسان بجنـــة +++ في لحظـة فغــدت يبابــا مقفــــــرا

تلهي الغريـر بنَورها وبزهرها +++ فيظل في إغرائـــها متحيّــــــــــرا

فتشيبه قبل المشيب بمطلــــــها +++ وتصــدّه عن حضنــها متحسّــــرا

والمـــوت ينثر للغريــر كنانــة +++ بنبالـــه متوعّــــدا ومحــــــــــــذّرا

والكاتبان يحرّران سجّلــــــــه +++ وكفــــى به باسـم الإلـــه مُحـــرّرا

في قبره يلقى المـــلاك بسؤلــه +++ فيجيبـــــه متلعثمــــا متوتـــــــــرا

ينسى المهيمن والنبي لســـــانُه +++ يا ويحه من زلــــــــــة فتعثـّــــــرا

يا ليته حذر المصير وموئــــلا +++ من سوئـه زجـر النبـي فأعــــــذرا

يـا غافــلا ومتيّمـــا بحياتــــــه +++ لا تأمـــنن من غدرهـــا متهــورا

وارجع إلى الديّان قبل زوالهــا +++ تعطى الجنان وحورها وتُخَيّـــــرا