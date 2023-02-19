Home»National»قصيدة :  » تلك الحياة ألومها وأذمها  » شعر : محمد شركي

قصيدة :  » تلك الحياة ألومها وأذمها  » شعر : محمد شركي

/ /0/ 32
0
Shares
PinterestGoogle+
 

قصيدة :  » تلك الحياة ألومها وأذمها « 

شعر : محمد شركي

شقــــي الفــؤاد بوجــده وتفطّـــرا===      وشكــا بعــــاد أحبــــة فتــحسّرا

ذمّ الحيـــاة وغـــدرها وصدودها+++      أيُــــلام عن خذلانـــها إن أخبـرا ؟

ما بـــال عاذلـــة تلــوم شكاتــــه +++     وتظنّـــها عتبــا لهـــا متستــــــرا ؟

ما كانــت الفرعــاء قصـد ملامه+++      أو كانــت الوطفـاء قصدا أضمرا

أو شــك في الزهراء وهي أثيرة+++      أوعاب للحوراء ذاك المحجـــــرا

أو مــلّ للعسـاء حلو رضابهــــا +++      بل عــاب وهما لا يباع فيشتــرى

تلك الحيــــاة ألومها وأذمهــــــا +++      ورشفت من مــــرّ لها والأكــــدرا

مـا أنجزت وعدا لذي وله صبا +++      أو أخلصت في عهــدها فتقــــــدّرا

ديدانــها عبـث الـزوال قرينـهـا +++      والخلـــد للأخــــرى يدوم ومُبهـرا

أم العُجــــالة لا تقـَــرّ لطامــــع +++      وسرابها إن ريم ولّـــى مدبـــــــرا

كـم أذبلت زهر الحسان بجنـــة +++      في لحظـة فغــدت يبابــا مقفــــــرا

تلهي الغريـر بنَورها وبزهرها +++      فيظل في إغرائـــها متحيّــــــــــرا

فتشيبه قبل المشيب بمطلــــــها +++      وتصــدّه عن حضنــها متحسّــــرا

والمـــوت ينثر للغريــر كنانــة +++     بنبالـــه متوعّــــدا ومحــــــــــــذّرا

والكاتبان يحرّران  سجّلــــــــه  +++    وكفــــى به باسـم الإلـــه مُحـــرّرا

في قبره يلقى المـــلاك بسؤلــه +++     فيجيبـــــه متلعثمــــا متوتـــــــــرا

ينسى المهيمن والنبي لســـــانُه +++    يا ويحه من زلــــــــــة فتعثـّــــــرا

يا ليته حذر المصير وموئــــلا +++    من سوئـه زجـر النبـي فأعــــــذرا

يـا غافــلا ومتيّمـــا بحياتــــــه +++    لا تأمـــنن  من غدرهـــا  متهــورا

وارجع إلى الديّان قبل زوالهــا +++    تعطى الجنان وحورها وتُخَيّـــــرا

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailجرادة : أمام ارتفاع عدد الاصابات بكورونا تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 06 أكتوبرDefault Thumbnailدور أصوات القراء الندية في إقبال المصلين على المساجد بمدينة زيري بن عطية VIDEODefault Thumbnailالفريق شنقريحة..حتى أنت يا ماكرون؟Default Thumbnail رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الرباط : نفاذ دواء السرطان .            

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.