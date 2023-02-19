قصيدة : » تلك الحياة ألومها وأذمها » شعر : محمد شركي
قصيدة : » تلك الحياة ألومها وأذمها «
شعر : محمد شركي
شقــــي الفــؤاد بوجــده وتفطّـــرا=== وشكــا بعــــاد أحبــــة فتــحسّرا
ذمّ الحيـــاة وغـــدرها وصدودها+++ أيُــــلام عن خذلانـــها إن أخبـرا ؟
ما بـــال عاذلـــة تلــوم شكاتــــه +++ وتظنّـــها عتبــا لهـــا متستــــــرا ؟
ما كانــت الفرعــاء قصـد ملامه+++ أو كانــت الوطفـاء قصدا أضمرا
أو شــك في الزهراء وهي أثيرة+++ أوعاب للحوراء ذاك المحجـــــرا
أو مــلّ للعسـاء حلو رضابهــــا +++ بل عــاب وهما لا يباع فيشتــرى
تلك الحيــــاة ألومها وأذمهــــــا +++ ورشفت من مــــرّ لها والأكــــدرا
مـا أنجزت وعدا لذي وله صبا +++ أو أخلصت في عهــدها فتقــــــدّرا
ديدانــها عبـث الـزوال قرينـهـا +++ والخلـــد للأخــــرى يدوم ومُبهـرا
أم العُجــــالة لا تقـَــرّ لطامــــع +++ وسرابها إن ريم ولّـــى مدبـــــــرا
كـم أذبلت زهر الحسان بجنـــة +++ في لحظـة فغــدت يبابــا مقفــــــرا
تلهي الغريـر بنَورها وبزهرها +++ فيظل في إغرائـــها متحيّــــــــــرا
فتشيبه قبل المشيب بمطلــــــها +++ وتصــدّه عن حضنــها متحسّــــرا
والمـــوت ينثر للغريــر كنانــة +++ بنبالـــه متوعّــــدا ومحــــــــــــذّرا
والكاتبان يحرّران سجّلــــــــه +++ وكفــــى به باسـم الإلـــه مُحـــرّرا
في قبره يلقى المـــلاك بسؤلــه +++ فيجيبـــــه متلعثمــــا متوتـــــــــرا
ينسى المهيمن والنبي لســـــانُه +++ يا ويحه من زلــــــــــة فتعثـّــــــرا
يا ليته حذر المصير وموئــــلا +++ من سوئـه زجـر النبـي فأعــــــذرا
يـا غافــلا ومتيّمـــا بحياتــــــه +++ لا تأمـــنن من غدرهـــا متهــورا
وارجع إلى الديّان قبل زوالهــا +++ تعطى الجنان وحورها وتُخَيّـــــرا
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