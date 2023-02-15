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قصيدة : » أتى أمر الإله فلا محيص «

شعر : محمد شركي

هويــت فما لمثــل هـــواك نــــدّ +++ وأخلصـت الوداد لمـن يصـــــــــــــّد

فلا حسناؤك الفرعاء أوفـــــــت +++ صـــروم ما لها وعـــــد وعهــــــــد

ولا الوطفاء همت بها فجــــادت +++ بوصل والســــلام فــــلا تـــــــــــــرد

ولا اللعســــــاء دام لهـــــا وداد +++ ولم تهنـــــــأ بوصل لا يجــــــــــــــــذّ

ولا الزهـــراء باحت لي بســـر+++ وإن آلــــــت فمـــا للريــــــــــــــب ردّ

ولا الدعجاء والحوراء حنـّــت +++ إذا الأشـــــواق قـــد هاجـــت ووجـــد

فمن منهنّ يـــا ذا القلب تشكــو +++ فلا وصــــل إذا مــا مـــــال خــــــــــد ؟

ومن منهنّ يـــا ذا القلب ترجــو+++ ولا أمـــــــل إذا طـــال عهـــــــــــــــــد؟

فهنّ الكاذبــــات وقــد تمنّــــــي +++ وهنّ الباخــــــلات فــــــلا تمــــــــــــــــدّ

وهنّ الراغبــــــات وقد تداري +++ وهنّ الهــــازلا ت فــــــلا تجـــــــــــــــدّ

فدع يــــا قلب من تهوى فتشفى +++ من التّهيـــام قــــــد أضنـــــى ووجــــــــد

وأفدح من ضنـى وجــد مصاب +++ أهالــــــينا بزلـــــــــــــزال تهـــــــــــــــدّ

وقـد بسّــــت مبانيهـــا بليـــــــل +++ يغطّهـــــا مــــع الفـــــــولاذ صــــــــــلد

ربــــوع الشام نبكيهـــا وتبكــي +++ فواجعهــــا زلـــــــــزال ووغـــــــــــــــد

عميل الفرس قـــــدّاح زنـــــــد +++ مسعّرهــــا ونــــار الفرس حقـــــــــــــد

فواأسفـــــا على أهــــل شـــــام +++ تعاورهــــــم زبــــانيــــــة وهـــــــــــــدّ

مصاب التـــرك آلمنـــا وأبكــى +++ وديـــن الله يجمعنـــــــــــا وعهـــــــــــــد

أتــــى أمـــر الإلــه فلا محيص +++ له سبحـــــانه شــــــــــــكر وحمـــــــــــد

لطيف بالعبـــــــاد وإن بلاهـم +++ له سبحــــــانه عـــــــــــــــز ومجـــــــــد

لقــد أعطــى الشهادة من يحب +++ وفــي الفـــــــردوس مأواهـــــم وخـلــــد

ومــن يشمـت بمكروب يجازى +++ بآفــــات وعنـــــــد الله وعــــــــــــــــــد

فيوم الموت لا تنســــى وحاذر+++ فجاءتــــه وللآجــــــال عــــــــــــــــــــدّ

وأكفـــان ستلبسها مسجّـــــــى+++ وقبـــر أنــت ساكنــــــه ولحــــــــــــــــــد

وأحـــباب مصابــك قد دهاهـم +++ وأذهلهــــم فـــــــــراق لا يـــــــــــــــــــردّ

وخــــــــلاّن تفارقــهم جميعــا +++ فــــــــلا مـــــدد ولا سنــــد ورفـــــــــــــد

تحاورني وأقـــــرب من وريد +++ ملائكــــــة تســــــائـــل مــــــــــا تــــــــودّ

عن الرحمـــــان تسألني بعنف ++ فأذكـــــره وعنّــــــــــــي مـــــا ينـــــــــــدّ

ومـــا أنســـــى محمدنـا رسول +++ وعنــــد الله محمــــــــود يعـــــــــــــــــــــدّ

صــــلاة الله يتبعـــــها ســــلام +++ على الهــــادي له فضـــــــل ورشــــــــــــد

وآل جـــلّ محتـــــدهم وسادوا +++ وأصحـــاب مغـــــاوير وأســــــــــــــــــــد