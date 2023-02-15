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قصيدة :  » أتى أمر الإله فلا محيص  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :  » أتى أمر الإله فلا محيص « 

شعر : محمد شركي

هويــت فما لمثــل هـــواك نــــدّ  +++        وأخلصـت الوداد لمـن  يصـــــــــــــّد

فلا حسناؤك الفرعاء أوفـــــــت  +++        صـــروم  ما لها  وعـــــد وعهــــــــد

ولا الوطفاء همت بها فجــــادت +++        بوصل والســــلام  فــــلا تـــــــــــــرد

ولا اللعســــــاء دام لهـــــا وداد +++         ولم تهنـــــــأ بوصل لا يجــــــــــــــــذّ

ولا الزهـــراء باحت لي بســـر+++          وإن آلــــــت فمـــا للريــــــــــــــب ردّ

ولا الدعجاء والحوراء  حنـّــت +++         إذا الأشـــــواق قـــد هاجـــت  ووجـــد

فمن منهنّ يـــا ذا القلب  تشكــو +++        فلا وصــــل إذا مــا مـــــال خــــــــــد ؟

ومن منهنّ يـــا ذا القلب ترجــو+++         ولا أمـــــــل إذا طـــال عهـــــــــــــــــد؟

فهنّ الكاذبــــات وقــد تمنّــــــي  +++       وهنّ الباخــــــلات فــــــلا تمــــــــــــــــدّ

وهنّ الراغبــــــات وقد تداري  +++       وهنّ الهــــازلا ت  فــــــلا تجـــــــــــــــدّ

فدع يــــا قلب من تهوى فتشفى  +++      من التّهيـــام قــــــد أضنـــــى ووجــــــــد

وأفدح من ضنـى وجــد مصاب  +++      أهالــــــينا بزلـــــــــــــزال تهـــــــــــــــدّ

وقـد بسّــــت مبانيهـــا بليـــــــل +++       يغطّهـــــا  مــــع الفـــــــولاذ صــــــــــلد

ربــــوع الشام نبكيهـــا وتبكــي  +++      فواجعهــــا زلـــــــــزال ووغـــــــــــــــد

عميل الفرس قـــــدّاح زنـــــــد  +++      مسعّرهــــا ونــــار الفرس  حقـــــــــــــد

فواأسفـــــا على أهــــل شـــــام  +++      تعاورهــــــم زبــــانيــــــة  وهـــــــــــــدّ

مصاب التـــرك آلمنـــا وأبكــى  +++     وديـــن الله يجمعنـــــــــــا وعهـــــــــــــد

أتــــى أمـــر الإلــه فلا محيص  +++     له سبحـــــانه شــــــــــــكر وحمـــــــــــد

لطيف بالعبـــــــاد  وإن بلاهـم +++       له سبحــــــانه عـــــــــــــــز ومجـــــــــد

لقــد أعطــى الشهادة من يحب  +++      وفــي الفـــــــردوس مأواهـــــم وخـلــــد

ومــن يشمـت بمكروب يجازى +++      بآفــــات وعنـــــــد  الله وعــــــــــــــــــد

فيوم الموت لا تنســــى وحاذر+++       فجاءتــــه  وللآجــــــال عــــــــــــــــــــدّ

وأكفـــان ستلبسها مسجّـــــــى+++       وقبـــر أنــت ساكنــــــه ولحــــــــــــــــــد

وأحـــباب مصابــك قد دهاهـم +++     وأذهلهــــم فـــــــــراق لا يـــــــــــــــــــردّ

وخــــــــلاّن تفارقــهم جميعــا +++     فــــــــلا مـــــدد ولا سنــــد ورفـــــــــــــد

تحاورني وأقـــــرب من وريد +++    ملائكــــــة تســــــائـــل مــــــــــا تــــــــودّ

عن الرحمـــــان تسألني بعنف ++    فأذكـــــره وعنّــــــــــــي مـــــا ينـــــــــــدّ

ومـــا أنســـــى محمدنـا رسول +++   وعنــــد الله محمــــــــود يعـــــــــــــــــــــدّ

صــــلاة الله يتبعـــــها ســــلام +++   على الهــــادي له فضـــــــل ورشــــــــــــد

وآل جـــلّ محتـــــدهم وسادوا +++    وأصحـــاب مغـــــاوير وأســــــــــــــــــــد

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