قصيدة : » أتى أمر الإله فلا محيص » شعر : محمد شركي
قصيدة : » أتى أمر الإله فلا محيص «
شعر : محمد شركي
هويــت فما لمثــل هـــواك نــــدّ +++ وأخلصـت الوداد لمـن يصـــــــــــــّد
فلا حسناؤك الفرعاء أوفـــــــت +++ صـــروم ما لها وعـــــد وعهــــــــد
ولا الوطفاء همت بها فجــــادت +++ بوصل والســــلام فــــلا تـــــــــــــرد
ولا اللعســــــاء دام لهـــــا وداد +++ ولم تهنـــــــأ بوصل لا يجــــــــــــــــذّ
ولا الزهـــراء باحت لي بســـر+++ وإن آلــــــت فمـــا للريــــــــــــــب ردّ
ولا الدعجاء والحوراء حنـّــت +++ إذا الأشـــــواق قـــد هاجـــت ووجـــد
فمن منهنّ يـــا ذا القلب تشكــو +++ فلا وصــــل إذا مــا مـــــال خــــــــــد ؟
ومن منهنّ يـــا ذا القلب ترجــو+++ ولا أمـــــــل إذا طـــال عهـــــــــــــــــد؟
فهنّ الكاذبــــات وقــد تمنّــــــي +++ وهنّ الباخــــــلات فــــــلا تمــــــــــــــــدّ
وهنّ الراغبــــــات وقد تداري +++ وهنّ الهــــازلا ت فــــــلا تجـــــــــــــــدّ
فدع يــــا قلب من تهوى فتشفى +++ من التّهيـــام قــــــد أضنـــــى ووجــــــــد
وأفدح من ضنـى وجــد مصاب +++ أهالــــــينا بزلـــــــــــــزال تهـــــــــــــــدّ
وقـد بسّــــت مبانيهـــا بليـــــــل +++ يغطّهـــــا مــــع الفـــــــولاذ صــــــــــلد
ربــــوع الشام نبكيهـــا وتبكــي +++ فواجعهــــا زلـــــــــزال ووغـــــــــــــــد
عميل الفرس قـــــدّاح زنـــــــد +++ مسعّرهــــا ونــــار الفرس حقـــــــــــــد
فواأسفـــــا على أهــــل شـــــام +++ تعاورهــــــم زبــــانيــــــة وهـــــــــــــدّ
مصاب التـــرك آلمنـــا وأبكــى +++ وديـــن الله يجمعنـــــــــــا وعهـــــــــــــد
أتــــى أمـــر الإلــه فلا محيص +++ له سبحـــــانه شــــــــــــكر وحمـــــــــــد
لطيف بالعبـــــــاد وإن بلاهـم +++ له سبحــــــانه عـــــــــــــــز ومجـــــــــد
لقــد أعطــى الشهادة من يحب +++ وفــي الفـــــــردوس مأواهـــــم وخـلــــد
ومــن يشمـت بمكروب يجازى +++ بآفــــات وعنـــــــد الله وعــــــــــــــــــد
فيوم الموت لا تنســــى وحاذر+++ فجاءتــــه وللآجــــــال عــــــــــــــــــــدّ
وأكفـــان ستلبسها مسجّـــــــى+++ وقبـــر أنــت ساكنــــــه ولحــــــــــــــــــد
وأحـــباب مصابــك قد دهاهـم +++ وأذهلهــــم فـــــــــراق لا يـــــــــــــــــــردّ
وخــــــــلاّن تفارقــهم جميعــا +++ فــــــــلا مـــــدد ولا سنــــد ورفـــــــــــــد
تحاورني وأقـــــرب من وريد +++ ملائكــــــة تســــــائـــل مــــــــــا تــــــــودّ
عن الرحمـــــان تسألني بعنف ++ فأذكـــــره وعنّــــــــــــي مـــــا ينـــــــــــدّ
ومـــا أنســـــى محمدنـا رسول +++ وعنــــد الله محمــــــــود يعـــــــــــــــــــــدّ
صــــلاة الله يتبعـــــها ســــلام +++ على الهــــادي له فضـــــــل ورشــــــــــــد
وآل جـــلّ محتـــــدهم وسادوا +++ وأصحـــاب مغـــــاوير وأســــــــــــــــــــد
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