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دلالة الكهولة أو الكهولية في القرآن الكريم

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دلالة الكهولة أو الكهولية  في القرآن الكريم

محمد شركي

جاء في مقالي السابق بعنوان  » مراحل عمر الإنسان كما حددها القرآن الكريم » أن  الناس يجعلون الكهولة أو الكهولية مرحلة بين سن الشباب وسن الشيخوخة ، وذكرت أن ما جاء في كتاب الله عز وجل هو ذكر سن الطفولة وسن « الأشدية « ، و سن الشيخوخة ،وأقصاها أرذل العمر أو  » الأرذلية  » ، واستدرك علي أخي الفاضل الأستاذ الحسن جرودي بالقول أن الكهولة ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في سياق الحديث عن المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام ، فقلت له ساعتها أن دلالة ما وصف به الله عز وجل نبيه المسيح ليس هو ما يقصده الناس عندنا بالكهولة ، وارتأيت أن أحرر هذا المقال في بيان دلالة الكهولة أو الكهولية في القرآن الكريم كما جاءت في قوله تعالى واصفا نبيه الكريم عيسى ابن مريم عليهما السلام : (( يكلّم الناس في المهد وكهلا )) ، وكان لا بد أن أعود إلى بعض كتب التفسير قديمها وحديثها قبل العودة إلى معاجم اللغة العربية ، فوجدت الزمخشري رحمه الله تعالى يقول:  » الكهولة هي التي يستحكم فيها العقل ، ويستنبأ فيها الأنبياء  » .

أما الطبري رحمه الله تعالى فقال :  » الكهل هو المحتنك فوق الغلومة  ودون الشيخوخة  » ، كما قال :  » كهلا بالغا كبيرا بعد احتناكه  » ، وقال أيضا :  » الكهل الحليم « .

وأما الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى فقال :  » الكهل من دخل في عشرة الأربعين ، وهو الذي فارق عصر الشباب ، والمرأة شهلة بالشين ، ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل للرجل  » ، ويضيف :  » قد كان عيسى حين بعث ابن نيّف وثلاثين  » ، والنيّف الزائد على العقد من الواحد إلى ثلاثة .

وبالرجوع إلى معاجم اللسان العربي نجد من معاني الكهولة أو الكهولية  ما يلي : ـ الكهل من جاوز سن الشباب ، ولم يصل سن الشيخوخة .

ـ الكهل من بلغت سنّه ما بين الثلاثين والخمسين .

ـ الكهل من خطّه الشيب، وهو ما بين نيّف وثلاثين والستين .

ـ  الكهل من وخطه الشيب، وكانت له بجالة .

ـ الكهل من تجاوز سن الشباب وكمال قوته .

ـ كاهل الرجل إذا صار كهلا مسنّا .

ـ كاهل القوم سندهم ، ومعتمدهم ، وعهدتهم .

ـ شديد الكاهل هو منيع الجانب ، وذو المكانة المرموقة

ـ اكتهل النبات إذا تمّ طوله ، وظهر نوره .

ـ اكتهلت النعجة إذا انتهى سنها .

إذا ما عدنا إلى قول الزمخشري ، نجده يقصد بالكهولة استحكام العقل، وبلوغ سن الاستنباء بالنسبة للأنبياء ، وهي سن  » الأشدية  » كما في قوله تعالى : (( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة )) .

أما إذا رجعنا إلى قول الطبري،  فنجده  يقصد بالكهولة الاحتناك ،وهو من الحنكة ، وهي التجربة ،والبصر بالأمور ، والتي تكون فوق سن الغلومة ، وهي سن مقاربة البلوغ أو الحُلم ، ويؤكد ذلك قوله :  » هو الحليم  » .

وأما إذا رجعنا إلى ابن عاشور ، فنجده يحدد يقصد بالكهل من دخل في السنوات العشر للأربعين ، وهي من الواحدة والثلاثين إلى اكتمال الأربعين ، ويؤكد ذلك قوله :  » كان عيسى حين بعث ابن نيّف وثلاثين  » أي حين كلّم قومه بصفته نبيّا لا بصفته صبيّا .

أما بالرجوع إلى المعاجم ، فنجد أقوالا مختلفة ، ذلك أن بعضها يجعل الكهولة مرحلة بين مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة ، وبعضها يحددها ما بين سن الثلاثين وسن الخمسين ، وبعضها يحددها في وخط الشيب ، وهو ظهور بعض الشيب في سواد شعر الرأس ، ويجعل ذلك بين سن الثلاثين وسن الستين . وبعضها يجعل الكهل هو المسنّ ، علما بأن المسن هو من بدت عليه أعراض الشيخوخة أو الهرم .

ونخلص إلى دلالة وصف المسيح عليه السلام بالكهل الواردة في كتاب الله عز وجل ،فنجدها  تعني أنه كان ابن نيّف وثلاثين سنة ، ومن المستبعد أن يكون قد وخطه الشيب  في هذه السن ، والشيب من علامات الشيخوخة ، وأنه كان قد بلغ أشده وكمال قوته ، ويؤكد ذلك قولهم اكتهل النبات إذا تمّ طوله ، وظهر نوره.  ولقد كانت له بجالة أي  جمال ، ونبل ، وعظمة ، وقدر، وهو آية من آيات الله تعالى المعجزة ، و كان كاهلا  بمعنى منيع الجانب  ، ذو مكانة  مرموقة عند الله ،كما وصفه  سبحانه وتعالى وقد منعه مفندا من زعموا أنهم قتلوه وصلبوه، وكل ذلك وارد في صفة الكهولة أو الكهولية التي وصفه بها الله تعالى ، فضلا عما تعنيه  من إشارة  إلى سنّه .

وأخيرا أرى أن المعتمد في تحديد عمر الإنسان هو ما ذكرته في المقال السابق طفولة ، « وأشدية  » ، وشيخوخة قد تنتهي  » بالأرذلية  » ، وأما الكهولة أو الكهولية باعتماد وصف الله تعالى لنبيه الكريم عيسى ابن مريم، فهي خلاف ما يذهب إليه الناس وهم مختلفون في عدد سنواتها ،فمن قائل  خمسين ـ وقائل ستين ،وهي فترة لا يعدم فيها كثير من الناس أشديتهم  جسما وعقلا ، ولا تنطبق عليهم أوصاف الشيخوخة من وهن وشيب .

وآخرا أشكر لأخي الفاضل الأستاذ الحسن جرودي استدراكه عليّ بخصوص كهولة المسيح عليه السلام ، ولولا ذلك ما كتب لهذا المقال أن يحرر، ولله قبل ذلك  الحمد والمنة .

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