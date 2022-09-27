مرثية فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى

شعر : محمد شركي

يا مدرها غاب عنّا وفقده ألـــــــــــم من بعده مدره علاّمة علـــــــــــــم ؟

شيخ جليل وفي الأفهام نابغـــــــــة فقيدنا قد بكاه العــــلم والقلـــــــــــم

خطيبنا مفلق من مثلـــــــه لســــــــن تبكي الخطابة إذ أزرى بها اليتـــــم؟

قيدوم رابطة للعلم قد نــــــــــــــدبت نبراسهــــا نــوره تجلــــى به الظلـم

تزهو به عرب من مصر محتـــــده مستبصر فقــه أنعم بها شيـــــــــــــــم

شيخ النحاريح في الآفاق قائـــــدهـ والأزهري الذي تعلو به الهمــــــــــــــم

سمح ومجتهد في الفقه معتـــــــــدل مستمسك بكتاب الله معتصـــــــــــــــــم

ومصلح بارع إن أحدثت بـــــــــدع من مثله مفحم من مثله خصــــــــــــــم ؟

يغشى المحافل بالتسديد يحرسهـــــا وسيفه صارم يــــراعــــــــة وفـــــــم

والنثر صنعته في متنــــــــــه درر والنظم زينتــــه في متنـــــه حكــــــــــم

جــمّ الصحائــف في الناس سائرة أفضالها ثـــرّة كأنها ديـــــــــــــــــــــــم

هو السميدع قد فاقت مناقبــــــــه كل المناقب إن عـــدّت له شيــــــــــــــم

هذا رثائــي لشيخ طابت سريرته تأبينــه عســـــر لأنــــه علــــــــــــــــــم

رحماك ربي بمن حلّت منيتــــــه أكرم وفادتــــــه من عنــــدك النعــــــــــم

وارفع إلهــي مقاما أنت واهبـــــه لمن قضــى مؤمنــا بالله يعتصـــــــــــــــم

حمدا إلهــــي على عفو ومغفـــرة فمن سواك إلهــــــــي يسأل النســـــــــم ؟

ثم الصلاة على المحمود فــي أزل محمد شافع والنـــار تضطــــــــــــــــــــرم

ثم الســـلام على آل لهم شــــــرف سادوا به حقبـــا دانت لهم أمـــــــــــــــــــم

والصحب كل له فضل ومنقبــــــة ومن علـــى هديهــم بالحـــــذو يلتــــــــزم

تنويه : لقد تم تصحيح خطأ مطبعي في الكلمة الأخيرة من البيت الثامن ( خصم ) عوض ( خصتم )