قصيدة : » بمدح الكتاب يطيب الكلام «

شعر : محمد شركي

أهدي هذه القصيدة إلى الناشئة التي رابطت في بيوت الله عز وجل في كل ربوع وطننا الحبيب لحفظ ما تيسر من كتابه الكريم ، وذلك في عز صيف قائظ كما أهديها إلى أولياء أمورهم الذين ابتغوا بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة .

جفتني رباب بوعد ســـــــــــــراب فحبّي جنون وعشقي تبــــــــــــاب

فضيّعت عمرا أرجّي هــــــــــواها وقلبي كشمع بنار يــــــــــــــــذاب

وما صدّني عن هواها نصيــــــــح ولا نال مني خصيم يـــــــــــــراب

أمنت هوى إذ سبتني ربــــــــــاب فبانت رباب وذاك المصــــــــــاب

أضعت شبابي نديا خصيــــــــــبــا وحلّ المشيب فأنّى المتـــــــــــاب ؟

بكاني الوفاء فمن ذا يبـــــــــــــالي بقلب عليل براه القـــــــــــــــــلاب ؟

وعهد وثيق ووعد مصــــــــــــون بألا أخون وخانت ربـــــــــــــــاب

وسحّت دموعي لغدر دهـــــــــاني وضاعت أمان وضاقت رحـــــاب

نشدت العزاء فلبّى قريــــــــــضي وذلّت قواف وهان المصــــــــــاب

بمدح الكتاب يطيب الكــــــــــــلام بنظم شهي هواه الكتــــــــــــــــاب

كتاب الإله بنور يشـــــــــــــــــــع شفيع ومنج فيلغى الحســــــــــــاب

وتهدى جنان لتال مجيـــــــــــــــد يقوم بليل بعدن يثـــــــــــــــــــاب

وخلد وروح وحور حســـــــــــان وصبّ وخمر ونعم الرضـــــــــاب

بيوت الإله تباهت بحفـــــــــــــظ لذكر مجيد هواه الشبــــــــــــــــاب

شباب تقي أجاد الربـــــــــــــــاط وقيظ الهجير سموم يهــــــــــــــــاب

تجاري فتاة آخاها الفتــــــــــــــى بحفظ رصين يصان الكتــــــــــــاب

وتزكو نفوس ويعلو السنـــــــــام وترقى الأنام فذاك الثــــــــــــــواب

بوحي الإله يسود الســـــــــــلام يعم الرخاء ويفشو الحبـــــــــــــاب

بوحي الإله يرد البــــــــــــــلاء يزول الوباء يسح السحـــــــــــــاب

بوحي الإله يغيب الغــــــــــلاء يحلّ الرفاه يدرّ الحــــــــــــــــلاب

بوحي الإله صلاة تقــــــــــــام سمو وفيها دعاء يجـــــــــــــــــاب

بوحي الإله زكاة تـــــــــــؤدّى فيزكو الرياش ومعط يثـــــــــــاب

بوحي الإله صيام يصـــــــــام فنفس يقيها شرورا تعـــــــــــــــاب

بوحي الإله طواف وسعــــــي بحج فعتق ونعم الثـــــــــــــــــواب

بوحي الإله عيون تقــــــــــــر بحبّ وأهل وذاك الرغــــــــــــاب

بوحي الإله فروج تصـــــــان تعف الحصان تصدّ الذئـــــــــــاب

بوحي الإله عروش تصـــول حماها حصين جناب يهــــــــــــاب

بوحي الإله حياة تــــــــــروق وبشر وسعد وعيش لبـــــــــــــــاب

فحمدا إلهي وشكرا يـــــــدوم رضاك نروم إليك المـــــــــــــــآب

وصلّ إلهي على مصطفــاك صلاة تدوم فيزكو الثـــــــــــــــواب