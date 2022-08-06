باب في تَعْدَادِ مَعَايِبِ صَديق افْتراضِي

باب في تَعْدَادِ مَعَايِبِ صَديق افْتراضِي

ح.وشاني

صديقي افتراضا فقـط، مُدافع شرس عن الغلط.

في عرفه النقابات جميعها مجرد نفايات

. هل لاحظتم إنه بارع في حذف النقط.

النضال من أجل الكرامة بالنسبة إليه تفاهة

، والمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية سفاهة

. هو في تقديري مريض بعاهة لم يصل بعد الى مرحلة النقاهة.

تراه يمسك تارة قلما أحمر

، يسجل به الهفوات على أوراق الدفتر.

ينصاع مع القطيع ويناقش بشكل فظيع.

هو ابن حومتنا القديمة البائسة،

له أفكار طائشة،

لا زال لحد الآن يقطن مع أسرته في حجرة مظلمة دامسة.

و لمن لا يعرفه هو انسان مقهور،

معروف عنه في حيه المغمور،

أنه يحب اللهو والفجور،

جاهل بالسياسة يفقه فيها القشور،

صوّت بنعم على الدستور،

رأيته في الشارع يصيح يصرخ بصوت مسعور،

لا يحترم القانون بما فيه السير والمرور،

لا يخفى على أحد انه يقوم بعمل مأجور،

مغلوب على أمره مسكين إنه عبد مأمور.

وحتى لا أنسى لابد من الإشارة،

أنه كان ينجح اعتمادا على الغش في الدراسة.

وحصل على وظيفة بطريقة فيها خساسة.

يوم الاثنين يذهب الى السوق ويوم الأحد الى الحمام.

ويستريح باقي الأيام .

وبه الإعلام والسلام.

03/08/2022