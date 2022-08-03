قصيدة : » مناجاة عبد مذنب مولاه الغفور الرحيم » شعر : محمد شركي
قصيدة : » مناجاة عبد مذنب مولاه الغفور الرحيم «
شعر : محمد شركي
خدعت بمن مواعدها ســــــــراب فتلك هي الرزية والمصـــــــــــــاب
وأضنيت الفؤاد بحب رئــــــــــــم فتيّمــه وعــــــزّ له الطّبــــــــــــاب
وعشت به عليـلا لا يــــــــــداوى لعمــــري داؤه عجـب عجـــــــــاب
سلتك ومـا نقضـــت لها عهـــودا ومــا مثلي يرشّــــــده العتـــــــــــاب
ومن يبلى بـــــلائي لا يعــــــافى شقيّ هــــوى وليس لـه متـــــــــــاب
ولا أدري أيجمعنــي لقــــــــــــاء بمن أهــــــوى وقـــد نعب الغــــراب؟
وما أدري أيجمعنــا إلهـــــــــــي إذا متنـا وغيّبنــــــــــا التــــــــــــراب؟
وما أدري أفي الفردوس نحيـــــا أم المأوى جحيـــــــم والعــــــــــذاب؟
نعـــوذ بعــز مـــــولانا تعــــــالى نــوحّـــده بلا شــــــرك يعـــــــــــاب
فلا نخزى وخـــالقنا غفــــــــــور وهل يخــــزي موحّـــــده العقـــــــاب ؟
هـو المـــولى يكفــــــر كل ذنـب ويغفـــــــر ما يــــــــــدوّنه الحســـــاب
جــــرى دمعــي لذكر الله خــلوا ومن يـــــذرف له دمــــــع يجــــــــاب
وعفـو الله يشمــــــــــله وظــــل يظللـــه يكــــــون لـــه ثـــــــــــــــواب
عطـاء من كريــــم لا يبـــالـــي بآثـــــام حمـــــــولتها عبـــــــــــــــــاب
ولا يرضى لمذنبـــه بشـــــــرك ودون الشـــــرك يغفــــــله الحســـــــاب
بـــذا قـــد بشّــــر المولى بصفح جميل قــــــد تضمّنــــــــــه الكتــــــــاب
ذنوب العبد إن عظمت وسـاءت بتوحيــــــــد الإلـــــه فــــــلا تعـــــــاب
رجائـــــي في إلهــــي لا أريـــم وخـــوف لا يبـــــــــارحني أهـــــــــاب
رجوت الجود منك أيا إلهـــــــي فإن خـــاب الرجـــاء فمـــا المــــــــآب ؟
ومن يرجــو ســـواك أيا إلهــــي إذا ضــــاقت بمكـــروب رحـــــــاب ؟
لذي العرش العظيم سجدت خوفا لـــه وجهـــــي يعفـــــــره التــــــــراب
ولم أركــــع لغيــــــــرك يا إلهي وغيـــــرك لا تخــــــــرّ لــه الرقـــــاب
لنعــــم الربّ أنت أيا إلهـــــــــي فهل أشقـى ولـــــي منك الرّبـــــــــاب؟
لك الحمــــد المــــؤبد يا إلهــــي على صفــــــح إذا وجــــب العقــــــــاب
صــــلاة منك يتبعـــها ســـــلام على الهــــــادي به تنجـــــو الرقـــــاب
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