Home»National»هاتفي الوَفي

هاتفي الوَفي

/ /0/ 25
1
Shares
PinterestGoogle+
 
هاتفي الذّكي جَمع الذّكاءَ و الوفاء بحفظِه ودّ الأهل و الأصدقاء. مذ اقتنيته و قيّدت فيه معطياتهم لم ينس منهم أحدا لا من الأموات و لا من الأحياء. مازال يحتفظ بأرقامهم و الأسماء حسب ترتيب حروف الهجاء
.
  لولاه صارت الأسماء نسيا منسياّ و بفضل ذاكرته بقيَت ذكراهم حاضرة حتى و إن انقطعت الٱصِرة.
لعلنا كلّنا نعيش نفس التجربة عندما نريد الاتصال بقريب أو قريبة. كم مرة ظهر إسم و رقم المتوفي صدفة. كم مرة إنتابنا الشعور بعدم جدوى المحافظة على تسجيل إسمه في الدليل. كم مرة هممنا بمحو الأرقام لاستحالة الاتصال ثم تراجعنا في الحال .
هل ٱن الأوان أن نتعلم من الهواتف حفظ عهد المعارف؟ إن كان ربّما للتكنولوجيا و العولمة من مكرُمة فهي مساعدة الإنسان على مغالبة النسيان؟
 صحيح أن التّواصل مع من رحلوا مُحال لكنّ بقاء أرقامهم في سجّل الجوّال يبقيهم في البال.
 هم الأهل و الأصدقاء و أقل عربون وفاء أن إذا بدت لنا أرقامهم ، و نحن نهمّ بالنّداء، بادرنا بالدعاء لهم بظهر الغيب رافعين الأكف بمأثور الدعاء.
و الرجاء أن نعامل بالمثل من أحبابنا و الخلان إذا لفّتنا الأكفان و رحلنا إلى دار ابقاء.
وجدة،ماي 2022.
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailالجواب على الشكاية التي وردت في موقكم الالكتروني « وجدة سيتي  » تحت عنوان « معاناة سكان حي الرضا سيدي يحيى المصلى مع ظاهرة الكلاب الضالة « ‎Default Thumbnailالمغرب يحتل المركز الرابع في الترتيب العالمي على مستوى الأداء المناخيDefault Thumbnailمفاوضات سرية بين المغرب وإسبانيا لإنهاء الخلاف وملف الصحراء المغربية مفتاح الحلّDefault Thumbnailأنباء عن تأسيس أول حزب إسلامي في إسبانيا

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.