يا رب حرّر ربوعا أنت منقذها

شعر : محمد شركي ( من وحي ذكرى الإسراء والمعراج )

من هجركم طار عن أجفاني الوسن وشاقني عشقكم واستفحل الشجن

أبيت أرعى نجوما لا أفول لها ينتابني أرق بالحب مرتهن

إن طال عهدي بوصل لست أدركه فحبّكم زمّني كأنه رسن

أهفو إليكم ووعدكم أمل هيهات هل ناكث عهدا له شطن

دأبي الحنين إليكم لا يبارحني والصدّ ديدنكم ونأيكم حزن

لم يبق لي أمل ترجى بوارقه بعد الذي ساءني مما طوى الزمن

هذا المشيب وقد درّت حلائبه والشيب في هامتي كأنه كفن

وقفت أدعو ديارا كنت أعشقها وقلت أنّى تجيب العاشق الدمن ؟

لكنها نطقت بالرسم شاكية جور الزمان على أهل بها سكنوا

بانوا وفي أعمق الوجدان قد سكنوا والحب يدني إذا ما شطّت المدن

أبكيكمو أم أبكّي قدسنا سلبت مسرى نبيّ سما وذكره حسن

صلّى بها شاكرا لله منّته والرسل صفّت له فأمّها اللسن

منها إلى سدرة بالمنتهى رفعت وعندها جنّة أنعم بها عدن

فردوسها روضة للمصطفى زلفت أنهارها عسل والخمر واللبن

عيونها انبجست وماؤها غدق وحورها لؤلؤ أنعم بها سكن

فاروقنا خاشعا صلّى بها ضرعا لله محتسبا بحكمها قمن

صلاحنا صانها من كل مغتصب ولم يعد بعدها في ربعها وثن

لله درّ الذي صالت به حقبا العزّ ساكنها والمجد والغدن

لكنها سلبت والخلف ضيّعها للأسر سلّمها أقبح به رعن

ما بال قوم لنا لانت قناتهمو والقدس نائحة قد ساءها الزمن

وأرضهم مزعت والحرب تعلكهم دماؤهم سفكت وبينهم ضغن

فلا الخليج نجا من جور ساسته ولا عراق ولا شام ولا يمن

أرض الكنانة في الأحرار قد رزئت وسادها الظلم والطغيان والحجن

وبرقة قوّضت أركانها إحن ديست عرائنها أزرت بها فتن

والقيروان بكت من غدر حاكمها مستكبر ماكر قد غرّه الرعن

أرض الجزائر تشكو ظلم عسكرها والمستبد بها مستهجن عفن

نشكو إلى الله من سوء ومن وهن ضاعت كرامتنا في قدسنا حشن

يا ربّ حرّر ربوعا أنت منقذها من شرّ غاصبها والعرب قد وهنوا

يا ربّ واحفظ لنا دينا نعزّ به واجعل لنا سببا يجلو به السنن

هذا الوباء وهذا القحط داهمنا ثم الغلاء فشا يربو ويرتهن

من للجياع سوى الرحمان يطعمهم ربّ الورى واهب أفضاله منن ؟

يا ربّ واغفر ذنوبا أنت تعلمها من فرط ما شنعت حلت بنا الفتن

عجّل لنا فرجا يا ربّ نرقبه أنت العظيم الذي تحني له القنن

سبحان خالقنا بالحمد نحمده ما سبّح الطير في الأجواء والفنن

ثم الصلاة على الهادي وعترته والصحب طرّا بهم قد عمّت السنن