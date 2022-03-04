تهنئة بمناسبة نيل شهادة الدكتوراه في الطب

دافع يومه الثالث من مارس 2022 على الساعة الخامسة مساء السيد إسماعيل شركي عن أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في الطب بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الأول بوجدة تحت عنوان:

(( مضاعفات القلب والأوعية الدموية في أمراض الكلى المزمنة ))

أمام اللجنة العلمية المكونة من :

ـ السيد عمر الماحي أستاذ التعليم العالي في جراحة الأوعية الدموية الطرفية رئيسا .

ـ السيدة انتصار حدية أستاذة التعليم العالي في طب الكلى مشرفة .

ـ السيد رشيد الصديق أستاذ التعليم العالي في أمراض الدم البيولوجية مناقشا .

وبعد تقديمه عرضا موجزا حول ما تطرق إليه في بحثه ، وما انتهى إليه من نتائج ،تناوب أعضاء اللجنة على تقويم أطروحته مع الإشادة بها ،والثناء على ما بذله فيها من جهد ، واعتبارها أطروحة متميزة .

ويعد ذلك اختلت اللجنة العلمية للمداولة ثم عادت ليعلن رئيسها الأستاذ السيد عمر الماحي عن نيل السيد إسماعيل شركي شهادة الدكتوراه في الطب بميزة مشرف جدا من التهنئة ، والتوصية بنشرها كمقال بمجلات علمية وطنية ودولية ، والشراكة مع جامعات دولية .

وانتهت الجلسة بأداء السيد إسماعيل شركي قسم الطبيب أمام اللجنة العلمية وبحضور كثيف لزملائه ، وأفراد عائلته .

وبهذه المناسبة السعيدة نتقدم إلى السيد إسماعيل شركي بأحر التهاني على نيله شهادة الدكتوراه في الطب بتميّز راجين من الله عز وجل أن يوفقه في مهمته

الإنسانية مع كامل النجاح والتوفيق فيها ، ومع المزيد من الإنجازات المتميزة مستقبلا ، وحياة حافلة بالمسرات، مع طول العمر ، وموفور الصحة.