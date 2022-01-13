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شر المصائب محمول وجوّال شعر : محمد شركي

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شر المصائب محمول وجوّال

شعر : محمد شركي

مناسبة القصيدة : لما وافني بعض الفضلاء بمنظومة قصد بها ناظمها نصح مستعملي الهواتف الخلوية بأسلوب فيه دعابة ، رأيت أن أدعم نصحه بهذه القصيدة عسى أن ينفع بها الله عز وجل كثيرا من ضحايا هذه الهواتف .

يا سائلا قلقا قد ساءه حال        = إذ هاله هاتف يشقى به البال

ما باله مفسد عمّت به فتن ؟     = فاعلم ـ هديت ـ بأن الشر أشكال

واحفظ مقولة من أشعاره حكم   =  شر المصائب محمول وجوّال

شر تأبطه الإنسان منبهرا        = به لم يدر أن الشر ختّال

بئس المهاتربالأحضان محتضن = ومرجف فاسق للفحش نقّال

إبليس صمّمه فاحذر بوائقه      = وعينه فقئت قد قيل دجّال

يغزو بها كل مستور فيفضحه   = من عينه ما نجا كشح وخلخال

أما الفواحش في الآفاق ينشرها  = بئس المرافق سمسار ودلاّل

فاربأ بنفسك أن ترضى بسلعته   =  ففعله سفه والقول هلهال

واحذر خبيثا إذا عدّت منافعه     = فالخمر إن نفعت شرّ وبلبال

لا خير في هاتف عمّت مفاسده   = واستفحلت وهو ضلاّل وتلاّل

زادت مصائبه أغرارنا سفها      =  فصدّهم عن ركوب المجد خبّال

آباؤهم شغلوا عن نشئهم غفلوا    = تهون إن هانت الآساد أشبال

بئس المخبب للنسوان يفسدها      = والناشزات على الأزواج تختال

لولاه ما اتخذت خلا وأخدانا       = جوّالها آفة والرزء أجيال

شاعت دسائسه في كل ناحية      = والناس قد فتنوا والشر جوّال

حتى المساجد لم تسلم قداستها     = إن صاح مطربه أو ضجّ موّال

أما المدارس قد ضاعت بها قيم    = لما فشا  نزق فيها ومجهال

أين المنافع إن عدّت بوائقه         = واللائذون به خبّ ومكسال

حاكى المصاحف جلّت لا مثيل لها = فيها مثان وأعراف وأنفال

الله كرّمها في اللوح طهّرها        = ولوحها زانه صمغ وصلصال

حاذر هواتف لا تطلب بها سورا   = ما عاشرت أبدا الاخيار أرذال

إن كان لا بد أن تجنى فوائدها      =  فاحذر مكائدها خسف وزلزال

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