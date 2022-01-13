شر المصائب محمول وجوّال

شعر : محمد شركي

مناسبة القصيدة : لما وافني بعض الفضلاء بمنظومة قصد بها ناظمها نصح مستعملي الهواتف الخلوية بأسلوب فيه دعابة ، رأيت أن أدعم نصحه بهذه القصيدة عسى أن ينفع بها الله عز وجل كثيرا من ضحايا هذه الهواتف .

يا سائلا قلقا قد ساءه حال = إذ هاله هاتف يشقى به البال

ما باله مفسد عمّت به فتن ؟ = فاعلم ـ هديت ـ بأن الشر أشكال

واحفظ مقولة من أشعاره حكم = شر المصائب محمول وجوّال

شر تأبطه الإنسان منبهرا = به لم يدر أن الشر ختّال

بئس المهاتربالأحضان محتضن = ومرجف فاسق للفحش نقّال

إبليس صمّمه فاحذر بوائقه = وعينه فقئت قد قيل دجّال

يغزو بها كل مستور فيفضحه = من عينه ما نجا كشح وخلخال

أما الفواحش في الآفاق ينشرها = بئس المرافق سمسار ودلاّل

فاربأ بنفسك أن ترضى بسلعته = ففعله سفه والقول هلهال

واحذر خبيثا إذا عدّت منافعه = فالخمر إن نفعت شرّ وبلبال

لا خير في هاتف عمّت مفاسده = واستفحلت وهو ضلاّل وتلاّل

زادت مصائبه أغرارنا سفها = فصدّهم عن ركوب المجد خبّال

آباؤهم شغلوا عن نشئهم غفلوا = تهون إن هانت الآساد أشبال

بئس المخبب للنسوان يفسدها = والناشزات على الأزواج تختال

لولاه ما اتخذت خلا وأخدانا = جوّالها آفة والرزء أجيال

شاعت دسائسه في كل ناحية = والناس قد فتنوا والشر جوّال

حتى المساجد لم تسلم قداستها = إن صاح مطربه أو ضجّ موّال

أما المدارس قد ضاعت بها قيم = لما فشا نزق فيها ومجهال

أين المنافع إن عدّت بوائقه = واللائذون به خبّ ومكسال

حاكى المصاحف جلّت لا مثيل لها = فيها مثان وأعراف وأنفال

الله كرّمها في اللوح طهّرها = ولوحها زانه صمغ وصلصال

حاذر هواتف لا تطلب بها سورا = ما عاشرت أبدا الاخيار أرذال

إن كان لا بد أن تجنى فوائدها = فاحذر مكائدها خسف وزلزال