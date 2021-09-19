تعزية في وفاة والد الدكتورة عفاف ابراهيمي

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

ببالغ الأسى والحزن وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة الأستاذ : أحمد ابراهيمي تولاه الله بعفوه ورحمته

كرس حياته لخدمة وطنه في تفان وإخلاص في أداء واجبه ووفاء منذ تخرجه من جامعة القرويين وتربت على يديه عدة أجيال كأستاذ لأزيد من 40 سنة وإمام مسجد .

نتقدم بهذه المناسبة الأليمة ، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرته وأهله، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى

إنا لله وإنا إليه راجعون

يحي قرني