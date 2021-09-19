Home»National»تعزية في وفاة والد الدكتورة عفاف ابراهيمي

تعزية في وفاة والد الدكتورة عفاف ابراهيمي

/ /0/ 11
0
Shares
PinterestGoogle+
 

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

ببالغ الأسى والحزن وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة الأستاذ : أحمد ابراهيمي  تولاه الله بعفوه ورحمته

  كرس حياته  لخدمة وطنه في تفان وإخلاص في أداء واجبه  ووفاء منذ تخرجه من جامعة القرويين  وتربت  على يديه عدة أجيال  كأستاذ لأزيد من 40 سنة وإمام مسجد .
     نتقدم بهذه المناسبة الأليمة ، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرته وأهله، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى

إنا لله وإنا إليه راجعون

يحي قرني

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default ThumbnailL’âme de Mohamed Benaïssa Aït Ljid hante le PJDDefault Thumbnailجرادة : حفل ختامي للدورة الصيفية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم.Default Thumbnailقوافل بسمة ترسم البسمة بقرى الجهة الشرقيةDefault ThumbnailVIDEO – Mise en lumières sur les potentialités de la région de l’Oriental : Faculté de médecine et CHU

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.