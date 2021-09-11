لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم شعر : محمد شركي

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لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم

شعر : محمد شركي

تمهيد : « الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم »

لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم = فالشامتون به ينتابهم ندم

ألم يكن آمنا لم يخش من زلل = حتى هوى فجأة فاندقّت القدم؟

لا تأمنن مثله غدر المنى أبدا = إن المنى دأبها الإخلاف والصرم

واحذر أيا غافلا رزءا تصاب به = إن المصائب كالنيران تضطرم

وقودها الناس في الدنيا تحرّقهم = كأنها جائع مستطعم نهم

واعلم إذا ما نبا سيف لنائبة = يوما فلا بد أن يدمي ويخترم

واجعل نذيرك مفجوعا بكى ألما = واعلم بأنك قد يجتاحك الألم

من سرّه زمن ساءته أزمنة = قول سديد سرى في الناس يعتلم

أبو البقاء بكى بالشعر أندلسا = ضاعت بها قلع كأنها هدم

واحذر دسائس قوم كلهم ذئبوا = تنجو من الكيد لا تزري بك النقم

إن خانك الخل لا تأسى لفعلته = شر المكاره غدر بعده ندم

واحبب حبيبك هونا قد تخاصمه = يوما فتشقى به والحقد تقتحم

وامقت عدوّك هونا قد تصادقه = يوما فتزهو به والشمل يلتئم

سامح مسيئا ولا تذكر إساءته = واغفر له زللا أنعم بها شيم

الله يذكرها في الذكر يمدحها = أكرم بها خطّها في لوحه القلم

والغيظ فاكظم ولا تخضع لسورته = تجزى به جنة فردوسها نعم

هذي المكارم فاحرص كي تفوزبها = فوزا عزيزا ترتاده الهمم

حمد الإله على الإنسان أوجبه = حمدا له فضله سبحانه عمم

ثم الصلاة على الهادي بسنته = ترنو إلى هديه العربان والعجم