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لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم شعر : محمد شركي

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لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم

شعر : محمد شركي

تمهيد : « الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم »

لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم    =  فالشامتون به ينتابهم ندم

ألم يكن آمنا لم يخش من زلل     = حتى هوى فجأة فاندقّت القدم؟

لا تأمنن مثله غدر المنى أبدا      = إن المنى دأبها الإخلاف والصرم

واحذر أيا غافلا رزءا تصاب به  = إن المصائب كالنيران تضطرم

وقودها الناس في الدنيا تحرّقهم    = كأنها جائع مستطعم  نهم

واعلم إذا ما نبا سيف لنائبة         = يوما فلا بد أن يدمي ويخترم

واجعل نذيرك مفجوعا بكى ألما    = واعلم بأنك قد يجتاحك الألم

من سرّه زمن ساءته أزمنة         = قول سديد سرى في الناس يعتلم

أبو البقاء بكى بالشعر أندلسا        = ضاعت بها قلع كأنها هدم

واحذر دسائس قوم كلهم ذئبوا        = تنجو من الكيد لا تزري بك النقم

إن خانك الخل لا تأسى لفعلته       = شر المكاره غدر بعده ندم

واحبب حبيبك هونا قد تخاصمه     = يوما فتشقى به والحقد تقتحم

وامقت عدوّك هونا قد تصادقه       = يوما فتزهو به والشمل يلتئم

سامح مسيئا ولا تذكر إساءته         = واغفر له زللا أنعم بها شيم

الله يذكرها  في الذكر يمدحها         = أكرم بها خطّها في لوحه القلم

والغيظ فاكظم ولا تخضع لسورته    = تجزى به جنة  فردوسها نعم

هذي المكارم فاحرص كي تفوزبها  = فوزا عزيزا ترتاده الهمم

حمد الإله على الإنسان أوجبه         = حمدا له فضله سبحانه عمم

ثم الصلاة على الهادي بسنته          = ترنو إلى هديه العربان والعجم

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