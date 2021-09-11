لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم شعر : محمد شركي
لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم
شعر : محمد شركي
تمهيد : « الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم »
لا تشمتن بامرىء زلّت به قدم = فالشامتون به ينتابهم ندم
ألم يكن آمنا لم يخش من زلل = حتى هوى فجأة فاندقّت القدم؟
لا تأمنن مثله غدر المنى أبدا = إن المنى دأبها الإخلاف والصرم
واحذر أيا غافلا رزءا تصاب به = إن المصائب كالنيران تضطرم
وقودها الناس في الدنيا تحرّقهم = كأنها جائع مستطعم نهم
واعلم إذا ما نبا سيف لنائبة = يوما فلا بد أن يدمي ويخترم
واجعل نذيرك مفجوعا بكى ألما = واعلم بأنك قد يجتاحك الألم
من سرّه زمن ساءته أزمنة = قول سديد سرى في الناس يعتلم
أبو البقاء بكى بالشعر أندلسا = ضاعت بها قلع كأنها هدم
واحذر دسائس قوم كلهم ذئبوا = تنجو من الكيد لا تزري بك النقم
إن خانك الخل لا تأسى لفعلته = شر المكاره غدر بعده ندم
واحبب حبيبك هونا قد تخاصمه = يوما فتشقى به والحقد تقتحم
وامقت عدوّك هونا قد تصادقه = يوما فتزهو به والشمل يلتئم
سامح مسيئا ولا تذكر إساءته = واغفر له زللا أنعم بها شيم
الله يذكرها في الذكر يمدحها = أكرم بها خطّها في لوحه القلم
والغيظ فاكظم ولا تخضع لسورته = تجزى به جنة فردوسها نعم
هذي المكارم فاحرص كي تفوزبها = فوزا عزيزا ترتاده الهمم
حمد الإله على الإنسان أوجبه = حمدا له فضله سبحانه عمم
ثم الصلاة على الهادي بسنته = ترنو إلى هديه العربان والعجم
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