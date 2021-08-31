مهارات الحملات الانتخابية

« التواصل مع الناخبين بدلاً من الدعاية هو مفتاح النجاح«

الحملة الانتخابية

خلال الحملة الانتخابية وفي اي حوار صحافي او مع الناخبين يجب التفكير المسبق والتخطيط على أن تكون مستعداً لجميع التحولات والانعطافات وفي كثير من الحالات إدارة الوضع لصالحك مع تطوير رسالة مقنعة وربطها بهؤلاء الناخبين.

– يجب تقييم واقعي للمشهد السياسي وتقييم البيئة السياسية التي ستخوضون فيها هذه الانتخابات .

– دراسة و فهم الناخبين في دائرتك الانتخابية و توجيه أهداف حملتك الانتخابية نحو احتياجاتهم سوف يساعد رسالتك على التأثير الفعال و هذا يشمل تحديد الفئات الأكثر احتمالا للتصويت لحزبك السياسي و مرشحك في الانتخابات.

– يجب على الأحزاب السياسية أن تعرف كيف تصوغ رسالتها و تختبرها و تصقلها حتى توصل رسائل قوية الى الجمهور و تتميز عن غيرها من المنافسين .

-الفارق بين النجاح و الفشل في الانتخاب يعتمد على مستوى نجاح المرشح في توصيل رسالته للناخبين, لأن الناخبين يقيمون جهود و انجازات الحملة و تقييمهم يعتمد على جهات متعددة و مختلفة من الحملة و احدى هذه الجهات هي الاتصال بيهم و الاستماع الى همومهم ومتطلباتهم ومحاولة اقناعهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات من اجل التغيير وزرع الأمل فيهم.

الحصول على الصوت الانتخابي

هذه المرحلة الأخيرة من أي حملة انتخابية فعالة من الممكن أن تكون هي الفارق بين الفوز أو الخسارة في يوم الانتخابات وينبغي تذكير الناخبين حتى الدقيقة الأخيرة بأن دعمهم مهم ومؤثر لاجل التغيير وذالك بالذهاب إلى مراكز الاقتراع لكي يصوت على رمز حزبك .

باحث :ديدي البكاي