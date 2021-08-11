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القصيدة الكوفيدية شعر : محمد شركي

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القصيدة الكوفيدية

شعر : محمد شركي

الضر أذهلني والحزن آلامني           =  من علة نزلت واجتاحني الألم

حاذرتها زمنا لكنها غدرت               = والغدر شيمتها ودأبها النقم

بين الورى سكنت في الأرض وانتشرت = وأضرمت نارها بالحر تضطرم

واستفحلت فالورى من هولها ذهلوا      = من بأسها ما نجا شاب ولا هرم

واحتار في أمرها علّامة نطس           = أدواءه عجزت كأنها عدم

هو الوباء فلا تلقيح يمنعه                 = ولا دواء شفى والكل منهزم

تهالك الناس من فيروسه وقضى         = خلق كثير صحيح أو به سقم

حتى النطاسي تأذى من ضراوته         = فمات من وجع في جوفه ورم

ورب مسعفة في الطب قد هلكت         = أيضا وكانت تداوي من بهم ألم

عادى الوباء عداء بين من قربوا         = ففرّ من والد أولاده البهم

ورب صاحبة من بعلها نفرت            = بانت فأنى لشمل البيت يلتئم

أو فرّ صاحبها حبلى ومرضعة          = عنها ولم يرع ودا  ما له ذمم

ما عادك الصحب والخلان بل هجروا   = خوف الإصابة بالعدوى وما اقتحموا

ربعا ثويت به ترجو الوصال بهم         = لكنهم خذلوا   فبئست الشيم

أما العشيرة لم تسأل وما وصلت          = فزادك الهجر حزنا إذ هدّك الألم

من هول جائحة سدّت مساجدنا            = دهرا وما فتحت كأنها هدم

وعندما فتحت أبوابها بدلت                = فيها الصلاة وما رصّت لها قدم

نسعى إليها بسجّاد وملحفة                 = وجوهنا حجبت إذ عمّت اللثم

ما صافح المرء فيها من يجاوره          = ولا ترى مقبلا يدنو ويبتسم

حتى الرفيق جفا إن رمت رفقته          = بل نافر منك لا ودّ ولا كلم

عزّ التحرك لا زور ولا سفر             = إلا بإذن من المسؤول يستلم

ودونه عسس إن رمت مكتبه              = يزهو بسلطته في وجهه برم

والرفض ديدنه إن شئت رخصته         = فاحذر تجهمه إياك تصطدم

واطلب شفيعا إذا ما رمت رخصته       = تحظى بها كي ترى ما اشتاقه الرحم

والناس قد منعوا من وصل مرحمة     = في الحجرقد حجزوا من بعضهم حرموا

أعراسهم منعت أتراحهم عظمت         = أسواقهم كسدت أزرى بهم ألم

سدّت مدارسهم والنشء ضيّعه            = درس الهواتف لا حرص ولا همم

سبحان من بدّل الأحوال من سعة         = صارت إلى ضنك قضى به الحكم

رحماك يا ربّ لا تشمت بنا بشرا         = واكشف وباء فشا للخلق يلتهم

عجّل لنا بشفاء أنت واهبه                 = واصرف أيا ربّ ما يأتي به السقم

واغفر لنا ربّنا إن مسّنا سفه               = نشقى به شقو من حقّت له النقم

هذا الدعاء وأنت المرتجى أبدا            = في كل نائبة يشقى بها النسم

فلا تردّن يدا إليك قد رفعت                = والعين ترنو إلى من فضله نعم

ربّ السماوات والأرض التي دحيت      = سبحانه خالق تجثو له الأمم

يوم القيامة والأهوال مذهلة                = والخلق في صفصف كالموج يلتطم

قد فاز من سعدوا في جنة نزلوا           = أما الطغاة فلا والخاسرون همو

نعوذ بالله من خزي ومن سقر             = مثوى العصاة بغوا وجوههم ظلم

نرجو الشفاعة من خير الورى أملا       = في الله شرّفه أنعم به كرم

فاشفع عليك سلام الله في وجل            = لا زاد ينفعه  بل زاده الوهم

وعشقه لرسول الله يأسره                  = يا ليته بجنون العشق يختصم

يا من له الفردوس يسكنه                 = أرجو الجوار فجد يا من له الكرم

بصحبة في جنان الخلد تسعدني          = والوالدين وأهلي كلهم سلموا

الحمد لله حمدا لا أضام به                = دنيا وأخرى إذا ما عمّت النقم

ثم الصلاة على الهادي وعترته           = والصحب طرّا وبالرضوان قد وسموا

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