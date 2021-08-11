القصيدة الكوفيدية

شعر : محمد شركي

الضر أذهلني والحزن آلامني = من علة نزلت واجتاحني الألم

حاذرتها زمنا لكنها غدرت = والغدر شيمتها ودأبها النقم

بين الورى سكنت في الأرض وانتشرت = وأضرمت نارها بالحر تضطرم

واستفحلت فالورى من هولها ذهلوا = من بأسها ما نجا شاب ولا هرم

واحتار في أمرها علّامة نطس = أدواءه عجزت كأنها عدم

هو الوباء فلا تلقيح يمنعه = ولا دواء شفى والكل منهزم

تهالك الناس من فيروسه وقضى = خلق كثير صحيح أو به سقم

حتى النطاسي تأذى من ضراوته = فمات من وجع في جوفه ورم

ورب مسعفة في الطب قد هلكت = أيضا وكانت تداوي من بهم ألم

عادى الوباء عداء بين من قربوا = ففرّ من والد أولاده البهم

ورب صاحبة من بعلها نفرت = بانت فأنى لشمل البيت يلتئم

أو فرّ صاحبها حبلى ومرضعة = عنها ولم يرع ودا ما له ذمم

ما عادك الصحب والخلان بل هجروا = خوف الإصابة بالعدوى وما اقتحموا

ربعا ثويت به ترجو الوصال بهم = لكنهم خذلوا فبئست الشيم

أما العشيرة لم تسأل وما وصلت = فزادك الهجر حزنا إذ هدّك الألم

من هول جائحة سدّت مساجدنا = دهرا وما فتحت كأنها هدم

وعندما فتحت أبوابها بدلت = فيها الصلاة وما رصّت لها قدم

نسعى إليها بسجّاد وملحفة = وجوهنا حجبت إذ عمّت اللثم

ما صافح المرء فيها من يجاوره = ولا ترى مقبلا يدنو ويبتسم

حتى الرفيق جفا إن رمت رفقته = بل نافر منك لا ودّ ولا كلم

عزّ التحرك لا زور ولا سفر = إلا بإذن من المسؤول يستلم

ودونه عسس إن رمت مكتبه = يزهو بسلطته في وجهه برم

والرفض ديدنه إن شئت رخصته = فاحذر تجهمه إياك تصطدم

واطلب شفيعا إذا ما رمت رخصته = تحظى بها كي ترى ما اشتاقه الرحم

والناس قد منعوا من وصل مرحمة = في الحجرقد حجزوا من بعضهم حرموا

أعراسهم منعت أتراحهم عظمت = أسواقهم كسدت أزرى بهم ألم

سدّت مدارسهم والنشء ضيّعه = درس الهواتف لا حرص ولا همم

سبحان من بدّل الأحوال من سعة = صارت إلى ضنك قضى به الحكم

رحماك يا ربّ لا تشمت بنا بشرا = واكشف وباء فشا للخلق يلتهم

عجّل لنا بشفاء أنت واهبه = واصرف أيا ربّ ما يأتي به السقم

واغفر لنا ربّنا إن مسّنا سفه = نشقى به شقو من حقّت له النقم

هذا الدعاء وأنت المرتجى أبدا = في كل نائبة يشقى بها النسم

فلا تردّن يدا إليك قد رفعت = والعين ترنو إلى من فضله نعم

ربّ السماوات والأرض التي دحيت = سبحانه خالق تجثو له الأمم

يوم القيامة والأهوال مذهلة = والخلق في صفصف كالموج يلتطم

قد فاز من سعدوا في جنة نزلوا = أما الطغاة فلا والخاسرون همو

نعوذ بالله من خزي ومن سقر = مثوى العصاة بغوا وجوههم ظلم

نرجو الشفاعة من خير الورى أملا = في الله شرّفه أنعم به كرم

فاشفع عليك سلام الله في وجل = لا زاد ينفعه بل زاده الوهم

وعشقه لرسول الله يأسره = يا ليته بجنون العشق يختصم

يا من له الفردوس يسكنه = أرجو الجوار فجد يا من له الكرم

بصحبة في جنان الخلد تسعدني = والوالدين وأهلي كلهم سلموا

الحمد لله حمدا لا أضام به = دنيا وأخرى إذا ما عمّت النقم

ثم الصلاة على الهادي وعترته = والصحب طرّا وبالرضوان قد وسموا