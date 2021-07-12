التماس موجه إلى فضيلة الأستاذ الدكتور السيد بدر المقري حفظه الله

محمد شركي

بداية أتوجه بعظيم الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور السيد بدر المقري حفظه الله على جليل الخدمة التي يقدمها للجهة الشرقية خصوصا والوطن عموما من خلال مقالاته الشيقة التي يخص بها موقع وجدة سيتي والتي تكشف عن أعلام هذه الجهة من علماء وفقهاء وأشراف …ممن ينتسبون إليها أو ممن عاشوا فيها أو مروا بها ، وهي مقالات تحظى بإعجاب قطاع عريض من رواد هذا الموقع .

وبعد ذلك ألتمس من فضيلته بعد إذن منه إن سمحت ظروفه أن ينور الموقع بمعلومات عن شخصية من شخصيات الجهة الشرقية كان فقيها لا أعرف له كنية اشتهر بها ، وكان يدعى العدل لاشتغاله بتوثيق الأحوال الشخصية، واسمه محمد بن عبد الكريم ،أصله من منطقة رسلان أو ما يسمى سوق الأحد ناحية قرية تافوغالت ، ويقول بعض أحفاده أن أصله من قصر لوداغير بمدينة فجيج والله أعلم .

وذكروا أنه كان يسكن ببيت في باب الغربي بميدنة وجدة ، وأنه لقي ربه بمدينة تاوريرت ، وخلف مكتبة زاخرة بالكتب قد ضاعت بعد موته . والفترة الزمنية التي عاش فيها هي نهاية القرن التاسع عشر ، وبداية القرن العشرين .

الذي حملني على هذا الملتمس من فضيلة الأستاذ الكريم السيد بدر المقري هو صلة نسب تربطني بهذا الرجل الذي هو شقيق جدي لوالدتي الذي لم يكن في مرتبته العلمية بل كان رجلا بسيطا . وقد طلب مني حفدة الفقيه العدل محمد بن عبد الكريم أن أوجه إليكم هذا الملتمس عسى أن يكون ممن شملته مقالاتكم الشيقة عن أعلام مدينة وجدة .

ومما يروى عنه أنه قضى بعض الوقت بمنطقة بني واسين بالقطر الجزائري حيث كان له أخ أيضا إمام مسجد وقد توفي ودفن بها .

أرجو ألا أكون قد أثقلت على فضيلة الأستاذ الكريم السيد بدر المقري بهذا الملتمس ، وجزاه الله تعالى عني كل خير .

والشكر موصول للأخ الفاضل السيد الحوسين قدوري مدير موقع وجدة سيتي على نشر هذا الملتمس كي يبلغ إلى فضيلة الأستاذ السيد بدر المقري ، وتعم بجوابه إذا ما يسره الله تعالى الفائدة .