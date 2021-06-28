السيد عبد الناصر بلبشير مفتش مادة الرياضيات في ذمة الله

وجدة سيتي / محمد شركي

انتقل هذا اليوم إلى جوار ربه العفو الغفور جل في علاه أخونا الكريم السيد عبد الناصر بلبشير مفتش مادة الرياضيات ، وبهذه المناسبة الأليمة نضرع إلى المولى عز وجل أن يتقبله في زمرة الصالحين من عباده المؤمنين ، وأن يشمله بواسع رحمته وجميل عفوه ، ويسكنه فسيح جنته بجوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، ويسقيه الشربة التي لا ظمأ بعدها بيده الشريفة ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم الجلل ، وأن يثيبهم أجر الصابرين المحتسبين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .