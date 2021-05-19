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يا قدسنا ردي السلام وسلمي …. شعر : محمد شركي

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يا قدسنا ردي السلام وسلمي

شعر :  محمد شركي

يا من علقت بها هواك متيّمي    = أنت الحبيبة بالقصائد تلهمي

ربع الرسائل والرسول محمد    = مسرى ومعراج وقبلة مسلم

أهفو إليك وعاشق متشوق       =  يا قدسنا ردي السلام وسلّمي

بك حيّ جرّاح وموطن خلّة      = يحمى ويفدى بالنفوس وبالدم

أسد الشرى حرّاسه لم يقبلوا     = ضيم العدوّ فأوقعوا بالمجرم

واستنصروا بأشاوس في غزّة   = نعم النصير لحيّهم إذ يحتمي

رجم الأشاوس بالنيازك مجرما  = فتصدّعت أوكاره بالأسهم

قد كان يزعم أنها قد حصّنت     =  بقباب راجمة تعدّ لمرتم

لكنّها لم تحمه وتعطّلت           = تبكي كنائحة تنوح بمأتم

دكّ الضغارم بالشواظ وباللظى  = بيت العناكب بئسه والمحتمي

رمي الإله إذا رمى سبحانه      =  بيد المجاهد للأشاوس ينتمي

جيش النبيّ محمد بشرى له      = قد حان ما رضي الإله لمسلم

إما الشهادة في الوغى وجنانه    = أو نصره لمجاهد إن يقدم

أقدم رعاك الله جيش محمد       = في مقدس بشرى نبيّ ملهم

بالمصطفى نرجو الإله ونبتغي   = نصرا لمقدسنا دوام الأدوم

والخزي نرجو للعدو وذلّة        = ولحلفه نرجو مذلّة مندم

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