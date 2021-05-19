يا قدسنا ردي السلام وسلمي …. شعر : محمد شركي
يا قدسنا ردي السلام وسلمي
شعر : محمد شركي
يا من علقت بها هواك متيّمي = أنت الحبيبة بالقصائد تلهمي
ربع الرسائل والرسول محمد = مسرى ومعراج وقبلة مسلم
أهفو إليك وعاشق متشوق = يا قدسنا ردي السلام وسلّمي
بك حيّ جرّاح وموطن خلّة = يحمى ويفدى بالنفوس وبالدم
أسد الشرى حرّاسه لم يقبلوا = ضيم العدوّ فأوقعوا بالمجرم
واستنصروا بأشاوس في غزّة = نعم النصير لحيّهم إذ يحتمي
رجم الأشاوس بالنيازك مجرما = فتصدّعت أوكاره بالأسهم
قد كان يزعم أنها قد حصّنت = بقباب راجمة تعدّ لمرتم
لكنّها لم تحمه وتعطّلت = تبكي كنائحة تنوح بمأتم
دكّ الضغارم بالشواظ وباللظى = بيت العناكب بئسه والمحتمي
رمي الإله إذا رمى سبحانه = بيد المجاهد للأشاوس ينتمي
جيش النبيّ محمد بشرى له = قد حان ما رضي الإله لمسلم
إما الشهادة في الوغى وجنانه = أو نصره لمجاهد إن يقدم
أقدم رعاك الله جيش محمد = في مقدس بشرى نبيّ ملهم
بالمصطفى نرجو الإله ونبتغي = نصرا لمقدسنا دوام الأدوم
والخزي نرجو للعدو وذلّة = ولحلفه نرجو مذلّة مندم
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