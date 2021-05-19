يا قدسنا ردي السلام وسلمي

شعر : محمد شركي

يا من علقت بها هواك متيّمي = أنت الحبيبة بالقصائد تلهمي

ربع الرسائل والرسول محمد = مسرى ومعراج وقبلة مسلم

أهفو إليك وعاشق متشوق = يا قدسنا ردي السلام وسلّمي

بك حيّ جرّاح وموطن خلّة = يحمى ويفدى بالنفوس وبالدم

أسد الشرى حرّاسه لم يقبلوا = ضيم العدوّ فأوقعوا بالمجرم

واستنصروا بأشاوس في غزّة = نعم النصير لحيّهم إذ يحتمي

رجم الأشاوس بالنيازك مجرما = فتصدّعت أوكاره بالأسهم

قد كان يزعم أنها قد حصّنت = بقباب راجمة تعدّ لمرتم

لكنّها لم تحمه وتعطّلت = تبكي كنائحة تنوح بمأتم

دكّ الضغارم بالشواظ وباللظى = بيت العناكب بئسه والمحتمي

رمي الإله إذا رمى سبحانه = بيد المجاهد للأشاوس ينتمي

جيش النبيّ محمد بشرى له = قد حان ما رضي الإله لمسلم

إما الشهادة في الوغى وجنانه = أو نصره لمجاهد إن يقدم

أقدم رعاك الله جيش محمد = في مقدس بشرى نبيّ ملهم

بالمصطفى نرجو الإله ونبتغي = نصرا لمقدسنا دوام الأدوم

والخزي نرجو للعدو وذلّة = ولحلفه نرجو مذلّة مندم