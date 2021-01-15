نعي وعزاء

محمد شركي

لقد لبى اليوم نداء ربه عز وجل الأخ العزيز الفاضل عبد المجيد بنمسعود ، وبهذه المناسبة الأليمة ننعاه إلى كل محبيه ، ونعزي أهله وذويه في مصابهم الجلل ، ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وموفور عفوه ، وأن يتقبله في الصالحين ، ويكتب له أجر الشهداء ، ويلحقه بهم في الفردوس الأعلى بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر أهله كما وعد جل وعلا الصابرين على المصاب من عباده المؤمنين .

وإنا لله وإنا إليه راجعون

هذا وستقام صلاة الجنازة بمسجد للاخديجة ظهرا يومه الجمعة .