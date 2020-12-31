عزاء في وفاة والدة الأخ الفاضل السيد عبد المجيد بنمسعود

محمد شركي

لبت نداء ربها الغفور الرحيم يوم أمس والدة أخينا الفاضل الأستاذ الدكتورالسيد عبد المجيد بمنعسود المفتش المنسق لمادة التربية الإسلامية بأكاديمية جهة الشرق، وأحد كتاب موقع وجدة سيتي. وبمناسبة هذا الحدث الجلل نتوجه إلى أخينا الفاضل أصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة التحرير بموقع وجدة سيتي ومديرها السيد الحوسين قدوري بأصدق العزاء سائلين الله عز وجل أن يتغمد المرحومة والدته بواسع رحمته وشامل عفوه ، ويسكنها الفردوس الأعلى بجوار سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسقيها شربة هنيئة مريئة من حوضه بيده الشريفة لا تظمأ بعدها أبدا .

ونضرع إليه جل وعلا أن يلهم أهلها جميعا جميل الصبر والسلوان ، ويعظم أجرهم في مصابهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون .