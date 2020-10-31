تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (33 نظرات في عامية أهل بسيط أنجاد)

(33) تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

سرب: سرّب الفلاح الشاة: إذا أزال الصوف الكثيف حول ذيلها، كي تطرق من طرف الفحل حتى تنتج. اللسان: «السرب: الطريق. وفي حديث الاستنجاء بالحجارة: يمسح صفحتيه بحجرين ويمسح بالثالث السربة: يريد أعلى الحلْقة، مجرى الحدث من الدّبر، وكأنها السِّرب: المسلك».

سرط: سرط: بلع اللسان: «سرط الطعام: بلعه».

سرم: السّرْم: الدبر: اللسان: «السرم: الدبر».

سفا: السفا: ما يكون في السنابل من شوك حاد. اللسان: «السَّفى: شوك البُهمى والسنبل وكل شيء له شوك».

سلا: السّلى المشيمة. الغلاف الذي يحيى فيه الجنين في بطن أمه، ويلقى بعد خروج المولود. اللسان: «السّلى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد، يكون ذلك للناس والخيل والإبل والجمع أسلاء».

سوط: سوّط في العامية: ضرب ويبدو أنها كانت تطلق على الضرب بالسوط ثم صارت تطلق على الضرب مطلقا. اللسان: «سمي السوط سوطا لأنه إذا سيط به إنسان أو دابة خُلط الدم باللحم».

سوا: يقال في العامية: « الناس سوا سوا » أي متساوون ومتماثلون. اللسان: «سواء الشيء مثله».

شبح: شبحه: بسطه على الأرض. اللسان: «شبحه يشبَحُه مدّه ليجلده».

شحب: من تغير لون وجهه لمرض أصابه. اللسان: «الشاحب: المهزول».

شحن: الشحناء: المبالغة في العداء. اللسان «الشحناء: الحقد، والشحناء: العداوة».

شرف: الشارف: المسن. اللسان: «الشارف من الإبل: المسن».

شطب: الشّطْب: غصن السدر وغيره من النبات. اللسان: «الشّطْب: السعف الأخضر الرطب من جريد النخل».

شعف: الشعف: شدة الشقاء والتعب: اللسان: وشعفه حبها يشعفه إذا ذهب بفؤاده مثل شعفه المرض إذا أذابه . وشعفه الحب : أحرق قلبه.

شقر: الأشقر والشقراء في الماشية: الحمراء. اللسان: «الأشقر من الدواب الأحمر».

شقف: الشقفة: المكسور من الأشياء. اللسان: «الشَّقَف: الخزف المكسور».

شكل: الشِّكال: ما تقيد به الدابة. «الشِّكال: العقال».

شمل: الشِّمال: ما يوضع على ضرع الشاة أو الماعز لمنع صغارها من رضاعها. اللسان: «الشِّمال شبه مخلاة يغشى بها ضرع الشاة إذا ثقل وقصد بعضهم به ضرع العنْز».

شنع: شنّع به: إذا شهّر به. اللسان: «المشنوع: المشهور».

شور: المشاورة: الاستشارة وأخذ النصح من الغير.

شوف: شافه: رآه. اللسان: «شاف الشيء شوفا: جلاه. ورأيت نساء يتشوفن من السطوح أي ينظرن ويتطاولن».

شيط: شيط القدر إذا احترق. اللسان: «شاط الشيء: احترق.. ويقال: شيَّطت رأس الغنم وشوّطته إذا أحرقت صوفه لتنظفه».