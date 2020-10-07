قصيدة : » ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟ » شعر : محمد شركي

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قصيدة : » ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟ «

شعر : محمد شركي

عرّج على ربع من تهوى فتستلب = باك على طلل تشكو وتنتحب

« ماسين » أضحت بلا خلّي مرابعه = جذباء لا ماؤه ثرّ فيجتلب

سهرت ليلي أبكّي ربع من رحلوا = أحبة كنجوم الليل إذ وقبوا

ديارهم ذرّت الأرياح تربتها = أديمها بلقع تبدو به ندب

سألت مجري سحابا أن يضمّخها = صوب الغمام فيحييها فتقتشب

وتكتسي سوسنا والفل عاشقه = والياسمين على السيقان يضطرب

هي الربوع التي أبكي بها حقبا = ولّت فيا ليتها بالعود تقترب

والقدس أبكي كما أبكي أشاوسها = وأندب العز في الأصفاد ينتحب

ربوعها بأريج الوحي عابقة = وسلسبيل الهدى تهمي وتنسكب

حسناء بالحسن قد غاظت كواشحها = مخفار من سحرها تغضي وتنتقب

في خدرها احتجبت والعز يمنعها = حماتها بهم كالأسد تجتنب

رام الصليب حماها فانبرى بطل = للطامعين بأجناد لها جلب

فاسترجعت عزّها قدس وصولتها = وصانها فارس للمجد ينتسب

وآل عثمان ما لانت قناتهم = في صون بيضتها من واثب يثب

حتى أتى زمن حلّت نوائبه = بالقدس فاجتاحها من كان يرتقب

غياب من كان يحميها ويحرسها = فانقضّ صهيون يغزوها ويحترب

وزاده طمعا في غزوها عرب = لانت قناتهمو كأنهم خشب

حكّامهم قايضوا بالذلّ عزّتهم = وأيّ عزّ مع التطبيع يرتقب ؟

شبه الجزيرة قد ضاعت عروبتها = ولم يعد نجدها للعرب ينتسب

ذلّ الخليج وفي التطبيع ذلّته = شعوبه فجعت وانتابها الكرب

جيش العلوج في الأحساء مربضه = يجبى له ذهب والزيت والرطب

تبكي خناس على صخر ثوى كمدا = هلاّ بكت أسفا لمّا غوى عرب ؟

أرض الكنانة قد جذّت أرومتها = أين العروبة والأمجاد والحسب ؟

شعب الكنانة إن ناصح لكمو = فلا يبيتن حاكما فيكمو جرب

إن الوباء إذا استشرى له خطر = أنى الشفاء إذا ما استحكم الجرب ؟

أما العراق فكسرى قد أناخ به = أطنابه ضربت والعز ينتحب

والعلقمي من الأحرار منتقم = خيراتهم سلبت والمال ينتهب

والماجدات بكت خنذيذها بطلا = لما قضى باسما والنذل مضطرب

وقيصر في بلاد الشام يحكمها = وعبده جائر تشقى به حلب

صنعاء مفجوعة تهفو إلى عدن = وأهلها شيع أفناهم الحرب

وبرقة حربها تفني ولا تذر = وأهلها مزع أغرى بهم نقب

أين العروبة والهيجاء مسعرة = ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟

والله إن ضاعت الأقداس في وطن = فالله أكبر أربعا فلا عرب

تنويه : » ماسين » ماء مشهور بجبال قبائل بني يزناسن شرق المغرب