قصيدة : » ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟ » شعر : محمد شركي
قصيدة : » ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟ «
شعر : محمد شركي
عرّج على ربع من تهوى فتستلب = باك على طلل تشكو وتنتحب
« ماسين » أضحت بلا خلّي مرابعه = جذباء لا ماؤه ثرّ فيجتلب
سهرت ليلي أبكّي ربع من رحلوا = أحبة كنجوم الليل إذ وقبوا
ديارهم ذرّت الأرياح تربتها = أديمها بلقع تبدو به ندب
سألت مجري سحابا أن يضمّخها = صوب الغمام فيحييها فتقتشب
وتكتسي سوسنا والفل عاشقه = والياسمين على السيقان يضطرب
هي الربوع التي أبكي بها حقبا = ولّت فيا ليتها بالعود تقترب
والقدس أبكي كما أبكي أشاوسها = وأندب العز في الأصفاد ينتحب
ربوعها بأريج الوحي عابقة = وسلسبيل الهدى تهمي وتنسكب
حسناء بالحسن قد غاظت كواشحها = مخفار من سحرها تغضي وتنتقب
في خدرها احتجبت والعز يمنعها = حماتها بهم كالأسد تجتنب
رام الصليب حماها فانبرى بطل = للطامعين بأجناد لها جلب
فاسترجعت عزّها قدس وصولتها = وصانها فارس للمجد ينتسب
وآل عثمان ما لانت قناتهم = في صون بيضتها من واثب يثب
حتى أتى زمن حلّت نوائبه = بالقدس فاجتاحها من كان يرتقب
غياب من كان يحميها ويحرسها = فانقضّ صهيون يغزوها ويحترب
وزاده طمعا في غزوها عرب = لانت قناتهمو كأنهم خشب
حكّامهم قايضوا بالذلّ عزّتهم = وأيّ عزّ مع التطبيع يرتقب ؟
شبه الجزيرة قد ضاعت عروبتها = ولم يعد نجدها للعرب ينتسب
ذلّ الخليج وفي التطبيع ذلّته = شعوبه فجعت وانتابها الكرب
جيش العلوج في الأحساء مربضه = يجبى له ذهب والزيت والرطب
تبكي خناس على صخر ثوى كمدا = هلاّ بكت أسفا لمّا غوى عرب ؟
أرض الكنانة قد جذّت أرومتها = أين العروبة والأمجاد والحسب ؟
شعب الكنانة إن ناصح لكمو = فلا يبيتن حاكما فيكمو جرب
إن الوباء إذا استشرى له خطر = أنى الشفاء إذا ما استحكم الجرب ؟
أما العراق فكسرى قد أناخ به = أطنابه ضربت والعز ينتحب
والعلقمي من الأحرار منتقم = خيراتهم سلبت والمال ينتهب
والماجدات بكت خنذيذها بطلا = لما قضى باسما والنذل مضطرب
وقيصر في بلاد الشام يحكمها = وعبده جائر تشقى به حلب
صنعاء مفجوعة تهفو إلى عدن = وأهلها شيع أفناهم الحرب
وبرقة حربها تفني ولا تذر = وأهلها مزع أغرى بهم نقب
أين العروبة والهيجاء مسعرة = ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟
والله إن ضاعت الأقداس في وطن = فالله أكبر أربعا فلا عرب
تنويه : » ماسين » ماء مشهور بجبال قبائل بني يزناسن شرق المغرب
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