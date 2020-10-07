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قصيدة :  » ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :  » ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟ « 

شعر : محمد شركي

عرّج على ربع من تهوى فتستلب  = باك على طلل تشكو وتنتحب

« ماسين  » أضحت بلا خلّي مرابعه  = جذباء لا ماؤه ثرّ فيجتلب

سهرت ليلي أبكّي ربع من رحلوا   = أحبة كنجوم الليل إذ وقبوا

ديارهم ذرّت الأرياح تربتها         = أديمها بلقع تبدو به ندب

سألت مجري سحابا أن يضمّخها    = صوب الغمام فيحييها فتقتشب

وتكتسي سوسنا والفل عاشقه         = والياسمين على السيقان يضطرب

هي الربوع التي أبكي بها حقبا       = ولّت فيا ليتها بالعود تقترب

والقدس أبكي كما أبكي أشاوسها      = وأندب العز في الأصفاد  ينتحب

ربوعها بأريج الوحي عابقة           = وسلسبيل الهدى تهمي وتنسكب

حسناء بالحسن قد غاظت كواشحها   = مخفار من سحرها تغضي وتنتقب

في خدرها احتجبت والعز يمنعها      =  حماتها بهم كالأسد تجتنب

رام الصليب حماها فانبرى بطل       = للطامعين بأجناد لها جلب

فاسترجعت عزّها قدس وصولتها      = وصانها فارس للمجد ينتسب

وآل عثمان ما لانت قناتهم              = في صون بيضتها من واثب يثب

حتى أتى زمن حلّت نوائبه              = بالقدس فاجتاحها من كان يرتقب

غياب من كان يحميها ويحرسها        = فانقضّ صهيون يغزوها ويحترب

وزاده طمعا في غزوها عرب          = لانت قناتهمو كأنهم خشب

حكّامهم قايضوا بالذلّ عزّتهم           = وأيّ عزّ مع التطبيع يرتقب ؟

شبه الجزيرة قد ضاعت عروبتها      = ولم يعد نجدها للعرب ينتسب

ذلّ الخليج وفي التطبيع ذلّته          = شعوبه فجعت وانتابها الكرب

جيش العلوج في الأحساء مربضه   = يجبى له ذهب والزيت والرطب

تبكي خناس على صخر ثوى كمدا   = هلاّ بكت أسفا لمّا غوى عرب ؟

أرض الكنانة قد جذّت أرومتها       = أين العروبة والأمجاد والحسب ؟

شعب الكنانة إن ناصح لكمو            = فلا يبيتن حاكما فيكمو جرب

إن الوباء إذا استشرى له خطر        = أنى الشفاء إذا ما استحكم الجرب ؟

أما العراق فكسرى قد أناخ به         = أطنابه ضربت والعز ينتحب

والعلقمي من الأحرار منتقم            = خيراتهم سلبت والمال ينتهب

والماجدات بكت خنذيذها بطلا         = لما قضى باسما والنذل مضطرب

وقيصر في بلاد الشام يحكمها         = وعبده جائر تشقى به حلب

صنعاء مفجوعة تهفو إلى عدن        = وأهلها شيع أفناهم الحرب

وبرقة حربها تفني ولا تذر            = وأهلها مزع أغرى بهم نقب

أين العروبة والهيجاء مسعرة         = ما بالكم أنتمو شتى أيا عرب ؟

والله إن ضاعت الأقداس في وطن    = فالله أكبر أربعا فلا عرب

تنويه :  » ماسين  » ماء  مشهور بجبال قبائل بني يزناسن شرق المغرب

 
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