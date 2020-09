( كورونا: الأمراض المناعية وكيفية الحماية (ندوة

المصابون بالأمراض المناعية وكيفية حمايتهم من وباء فيروس كوفيد 19

نظم جمعية “صناع الأمل للأمراض اللامرئية” ندوة افتراضية حول موضوع “المرضى المصابون بالأمراض المناعية وكيفية حمايتهم من وباء فيروس كوفيد 19″، وذلك يوم السبت 19 شتنبر 2020 ابتداء من الساعة 7 و30 مساء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.”

وستتم استضافة كلا من الدكتورة خديجة موسيار، اختصاصية في الطب الباطني، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية والدكتور بن يوسف اقجاج، أخصائي في علم السلوك والمعرفة والبرمجة الدماغية واللمساتية.

https://www.facebook.com/events/s/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A/677540726445949/?ti=c

MALADIES AUTO-IMMUNES ET COVID-19 : COMMENT SE PROTEGER DE L’INFECTION

L’association Asso Sonalamal , «Makers of Hope for Invisible Diseases», organise un séminaire virtuel sur le thème «Les patients atteints de maladies immunitaires et comment les protéger de l’épidémie du virus Covid -19», le samedi 19 septembre 2020, à partir de 19 h 30, sur sa page officielle du réseau social «Facebook».

Le Dr Khadija Moussayer, spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en libéral, Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), et le Dr Ben Youssef Akjaj, spécialiste des sciences du comportement, des connaissances, de la programmation cérébrale et tactile, en seront les intervenants.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار