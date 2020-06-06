تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (16)

الأستاذ: الفيلالي عبد الكريم

ذاكـرة الأمــكـنة

2– الجرف الأخضر:

مرتفع قرب وادي إيسلي شمال وجدة، استوطنه في السنوات الأخيرة بعض السكان بشكل عشوائي.

وهو الموقع الذي دارت فيه معركة إيسلي الشهيرة سنة 1844م بين القوات الفرنسية والجيش المغربي بفرعيه النظامي والمتطوع من مجاهدي المناطق المجاورة[1].

وقد انهزم الجيش المغربي في هذه المعركة في بضع ساعات وانكشف ضعفه مما جعل شهية الأطماع الأجنبية تقوى من أجل الاستيلاء عليه.

[1] ـ ينظر: الاستقصا. (م س). 9/49.