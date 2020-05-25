الهــــرب الهـــــرب

الهــــرب الهــــرب[1]

بقلم رشـيـــــد لعنانــــي

جثا العالم على الركب، العجم والعرب، من شر على القلب وثب، وفي الحلق نشب، والجيب نهب، والصحة سلب، والرئة خرَب[2]، والأرواح أذهب، لم ينج منه حسب ولا نسب، ولا ورِق ولا ذهب، الكل ينظر من كثب، كم اجترح من عطب، يقولون من شدة الرهب لا مساس، الهرب الهرب، الأريب وسعه بيته ولو كان من قصب، فالقاتل مدركه راجلا كان أم على ظهر قتب، قلت القُرب، وانعدمت القُبل، وأغلق الحرم، فلا سعي ولا رمَل، ومنعت الجمع، فلا تبكير ولا خُطب، وإذا عرف السبب، بطل العجب، علا صوت هبل، وطغا أبو لهب، وكثر الطرب، وعظم الثرب[3]، وشاع الكذب، ومن هب ودب طعن في أصح الكتب، وكُذب نبي العجم والعرب، القائل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونيل من الصحب يا للعجب، وديس على المقدس، وأُكل من الطير كل ذي مخلب، ومن السباع كل ذي ناب، وسجن العلماء في الخِرب، وبُذل الذهب كأنه سلب، للمحتل على طبق من ذهب، وجُلنا في الامتحان رسب، ولصدع نفسه ما رأب، وخون الحاكم المنتخب، وسالت الدماء حتى الركب، أكثرها عند العرب، فعُلمنا الأدب، كممت الأفواه والآناف في شبر من الثوب، والكمائم للبهائم كما لا يخفى، ولو أنصفوا لقالوا لُثْم جمع لِثام أوخُمْر جمع خِمار، وغسلت الأيدي بسبب وبلا سبب، وعقمت الكئوس والقِرب، وحبس الناس منذ رجب، ورمضان ولى فما رفع الغضب، فاللهم اكشف الكُرب، وارفع العتب ونجنا من وافد روع وسأب[4] وشرد وسلب.

ونعزي أنفسنا بقول صاحب العقد الفريد:

ألا إنما الدنيا نضارة أيكــــــــــــــــة … إذا اخضر منها جانب جف جانب

هي الدار ما الآمال إلا فجائع … عليها ولا اللذات إلا مصائب

فلا تكتحل عيناك فيها بعبـــرة … على ذاهب منها فإنك ذاهب

ونثني بقول الشاعر مسليا مشرعا باب الأمل:

اسْتَقْدِرِ الله خَيْراً وارْضيَنَّ به … فَبَيْنَما العُسْرُ إِذْ دارَتْ مَياسِيرُ

تَأْتِي أُمورُ فما تَدْرِي أعاجِلُها … خَيْرٌ لنَفْسِكَ أَمْ ما فِيه تَأْخِيرُ

[1] ضبطت بعض الكلمات بالشكل حتى يتيسر الفهم.

[2] خرب بفتح الراء وتشديدها لغتان.

[3] الثرب: الفساد.

[4] خنق.