كوفيد 19 والآثار الجانبية للنقص في فيتامين د

نصحت الوكالة الوطنية للأمن الصحي والتغذية والبيئة والعمل – في توصية حديثة – بضرورة الحصول على كمية كافية من فيتامين د , خاصة في هاته الفترة التي تعرف انتشارا لفيروس كورونا المستجد , والغرض من ذلك هو تجنب ضعف المناعة لدينا , ويتعزز ذلك اليوم اكثر من اي وقت مضى , خاصة وان بعض الباحثين بجامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة الامريكية توصلوا الى خلاصة مفادها ان المرضى الذين يعانون من نقص في فيتامين د , معرضون للإصابة بنوع خطير من كوفيد 19 بنسبة مضاعفة .

قام فريق الباحثين بإجراء تحليل احصائي للبيانات التي لم يتم تقييمها بعد من طرف نظرائهم في المستشفيات والعيادات وفي العديد من البلدان بما فيها الصين , ايران , الولايات المتحدة و فرنسا .

بالنسبة اليهم اختلاف معدل الوفيات من دولة لأخرى لا يمكن ارجاعه الى جودة الانظمة العلاجية ولا بالتوزيع حسب الاعمار او بتوفر التحاليل المخبرية , وفي مقابل ذلك سجلوا بان هناك ارتباطا وثيقا بين نسبة الوفيات والنقص في فيتامين د .

هذه الخلاصة تؤكد دراسة اخرى اجريت من طرف باحثين بجامعة انجليا روسكين ومستشفى الملكة ايليزابيت بالمملكة المتحدة توصل اصحابها لوجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د وحساسية الالتهابات التنفسية الحادة , ووفقا لهؤلاء العلماء فان ايطاليا واسبانيا اللتين يميل سكانهما – خاصة من كبار السن – الى الاختباء من الشمس , لديهم مستويات منخفضة من من فيتامين د , هي الادنى مقارنة بمعظم دول شمال اوروبا الذين يستهلكون كمية كبيرة من زيت كبد الغيدس ويأخذون حمامات الشمس , ومع ذلك فان معدل الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 في ايطاليا واسبانيا أعلى منها في الدول الاسكندينافية .

تدارك النقص في فيتامين د

يوضح » فاديم باكمين » الباحث بجامعة نورث وستيرن , بان الحديث عن النقص في فتامين د , لا يعني ان يلجا الجميع الى اخذ مكملات له , ولكن هذه المعطيات من شانها اعطاء صورة عن الية الوفاة المرتبطة بكوفيد 19 , ولماذا لا الوصول لأهداف علاجية جديدة .

كما لاحظ الباحثون وجود ارتباط وثيق بين مستويات فيتامين د وبين » عاصفة السيتوكين » الشهيرة ( السيتوكين هو بروتين يستخدم في عملية نقل الاشارة والتواصل ما بين الخلايا ) , هذه الحالة الالتهابية الحادة الناجمة عن افراط في نشاط جهاز المناعة لدى المرضى الذين يعانون من اشكال شديدة من كوفيد 19 , والذي يبدو انه اصل كل الوفيات , فوفقا للباحثين في جامعة نورث وستيرن , فيتامين د يحول دون ان يصبح نظامنا المناعي مفرط النشاط بشكل مبالغ فيه عن طريق تعديل استجابة كريات الدم البيضاء ويحول دون اطلاقها الكثير من السيتوكينات الالتهابية .

الاثار الجانبية للإفراط في أخذ فيتامين د

المستويات المعقولة من فيتامين د , لن تمنع من الاصابة بكورونا المستجد , ولكن يمكن ان تحمي من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بها. الباحثون يحذرون من الافراط في تناول فيتامين د الذي قد تكون له اثار ثانوية غير مرغوب فيها , ويعترفون بان طريقة عمل فيتامين د في الحالة الخاصة بكوفيد19 , تحتاج لتدقيق اكبر من اجل تحديد جرعة ناجعة , ومن المؤكد ان الاشخاص الذين يعانون من نقص حاد من فيتامين د , ملزمون باستشارة اطبائهم لمعالجتهم بشكل فعال .

يقول » بيتر كريستيان » الباحث بمستشفى الملكة اليزابيت ان » العلاقة لا

تعني دائما السببية «

بتصرف عن موقع

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