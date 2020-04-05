الطف بنا يا منجيا وحبيبا أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا شعر: محمد شركي
الطف بنا يا منجيا وحبيبا أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا
شعر: محمد شركي
الطف بنا يا منجيا وحبيبا = أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا
فالخلق يجأربالدعاء ضراعة= يرجو إلها منقذا وطبيبا
ضاقت بنا يا سيدي سبل الرجا= أنت المخلص راحما ومجيبا
عجّل إلهي بالخلاص تفضلا = يا من يسامح ضارعا ومنيبا
هذي كرونة قد فشت واستفحلت = تردي إماءك حاملا وسليبا
والشيخ تهلك والصبي ويافعا = حتى غدا ما بالديار عريبا
فاكف العباد شرورها يا سيدي = وارفع بلاءك قاتلا ومصيبا
فيروسه شرس وقيل مصنع = فالطف كفى بك يا رقيب حسيبا
وارحم إلهي من رجاك توسلا = كنت المجيب على الدوام قريبا
حاشاك ربي أن تقنط عاصيا = من رحمة مستقبحا ومعيبا
إن كان فاسقنا طغى فارأف بنا = أنت الإله معاقبا ومثيبا
بسفيهنا لا تخزنا يا ربنا = واغفر لنا يا قاهرا ومهيبا
وارفع بلاءك يا رحيم ونجّنا = من نقمة جعلت خصيب كريبا
عبراتنا سحّت مخافة ربنا = من خوفه زاد الفؤاد وجيبا
بجلاله نرجو الشفاء لمبتلى = نعم الإله معافيا ومجيبا
بمحمد فضّلته ورفعته = وجعلته خير الورى ونقيبا
ندعو ونضرع يا إله فكن لنا = سندا وقد حلّ الوباء رهيبا
وبآله وصحابة وأولي التقى = نرجو ونسأل منجيا وحبيبا
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