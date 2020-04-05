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الطف بنا يا منجيا وحبيبا أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا

شعر: محمد شركي

الطف بنا يا منجيا وحبيبا = أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا

فالخلق يجأربالدعاء ضراعة= يرجو إلها منقذا وطبيبا

ضاقت بنا يا سيدي سبل الرجا= أنت المخلص راحما ومجيبا

عجّل إلهي بالخلاص تفضلا = يا من يسامح ضارعا ومنيبا

هذي كرونة قد فشت واستفحلت = تردي إماءك حاملا وسليبا

والشيخ تهلك والصبي ويافعا = حتى غدا ما بالديار عريبا

فاكف العباد شرورها يا سيدي = وارفع بلاءك قاتلا ومصيبا

فيروسه شرس وقيل مصنع = فالطف كفى بك يا رقيب حسيبا

وارحم إلهي من رجاك توسلا = كنت المجيب على الدوام قريبا

حاشاك ربي أن تقنط عاصيا = من رحمة مستقبحا ومعيبا

إن كان فاسقنا طغى فارأف بنا = أنت الإله معاقبا ومثيبا

بسفيهنا لا تخزنا يا ربنا = واغفر لنا يا قاهرا ومهيبا

وارفع بلاءك يا رحيم ونجّنا = من نقمة جعلت خصيب كريبا

عبراتنا سحّت مخافة ربنا = من خوفه زاد الفؤاد وجيبا

بجلاله نرجو الشفاء لمبتلى = نعم الإله معافيا ومجيبا

بمحمد فضّلته ورفعته = وجعلته خير الورى ونقيبا

ندعو ونضرع يا إله فكن لنا = سندا وقد حلّ الوباء رهيبا

وبآله وصحابة وأولي التقى = نرجو ونسأل منجيا وحبيبا