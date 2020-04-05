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الطف بنا يا منجيا وحبيبا أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا شعر: محمد شركي

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الطف بنا يا منجيا وحبيبا أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا

شعر: محمد شركي

الطف بنا يا منجيا وحبيبا    =  أعيى الوباء نطاسيا ولبيبا

فالخلق يجأربالدعاء ضراعة= يرجو إلها منقذا وطبيبا

ضاقت بنا يا سيدي سبل الرجا= أنت المخلص راحما ومجيبا

عجّل إلهي بالخلاص تفضلا  = يا من يسامح ضارعا ومنيبا

هذي كرونة قد فشت واستفحلت = تردي إماءك حاملا وسليبا

والشيخ تهلك والصبي ويافعا   = حتى غدا ما بالديار عريبا

فاكف العباد شرورها يا سيدي = وارفع بلاءك قاتلا ومصيبا

فيروسه شرس وقيل مصنع    = فالطف كفى بك يا رقيب حسيبا

وارحم إلهي من رجاك توسلا  = كنت المجيب على الدوام قريبا

حاشاك ربي أن تقنط عاصيا   = من رحمة مستقبحا ومعيبا

إن كان فاسقنا طغى فارأف بنا = أنت الإله معاقبا ومثيبا

بسفيهنا لا تخزنا يا ربنا        =  واغفر لنا يا قاهرا ومهيبا

وارفع بلاءك يا رحيم ونجّنا   = من نقمة جعلت خصيب كريبا

عبراتنا سحّت مخافة ربنا     = من خوفه زاد الفؤاد وجيبا

بجلاله نرجو الشفاء لمبتلى   = نعم الإله معافيا ومجيبا

بمحمد فضّلته ورفعته         = وجعلته خير الورى ونقيبا

ندعو ونضرع يا إله فكن لنا  = سندا وقد حلّ الوباء رهيبا

وبآله وصحابة وأولي التقى   = نرجو ونسأل منجيا وحبيبا

 
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