لا تبحثوا عني

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لا تبحثوا عني

» مهداة لبقايا الأسماء «

عبد العزيز قريش

فاس في: 22 مارس 2020

لا تبحثوا عني بين رفات الأشجار

ولا في ظلال الأوراق

وأحزان الأغصان

وركام الأحجار

ولا بين بقايا الأسماء وعناوين الجبال

فإني منساب وخرير المياه

وجداول الحساب

في دفاتر الأطفال وعرائس الفتيات

في ضفاف الأنهار

وأجنحة الطيور وسيقان الغزلان

وألفاظ الحيتان

يغرقني نداء الفجر في النسيان

حين يتأبطني معطف بني وبريق عينين

متجها صوب محراب

معمدا بمنمنمات جدران

وطنين أجراس

وشموع كاهن

ودموع أحزان

ويلملمني حارسان وعسس وعساكر

وقيد أبدان من بين حيطان

فجلدي بين الرفاق كرسي

أزرار بذلة ومشجب قميص

حقيبة يد

تابوت صوفي مقدس السر

يرقد في فناء ضريح عفيف محصن

عنده ريشة فنان ترتق الألوان

في شرانق فراشات

خمائل شرفات

تتمايل حينها الأنغام على سلم الألحان

ويصنع الخبز من عرق الطرقات

والسنابل

ويُلَف بخرق الأيام إلى مدافن الغرباء

وتكتب الألقاب والرتب على ألواح الفناء

وتسحب الخلايا والمرايا من صهوة الخيلاء

وتسجى بمناديل الغروب على تراتيل الأوتار

ونواح الغرقى في عطر الشرود

وفي دروب الرماد

في متاحف أصفاد

ولائحة أعياد

تنشد قصيدة موت

ترانيم ناموس موجوعة

بشتى الخيوط والرقائق

وترتل آي قداس على رحيل سراب

وقبر استغراب

ورايات تراب

فلا تبحثوا عني، فإني مدفون في كل الجهات

في النجم والكواكب

والكلمات

أسمع كل الخطوات

أعرف كل الهمزات

الشياطين

والقراء

فأنا لباسكم في دولاب

يرصد الملامح

المدامع والبسمات

فلا تبحثوا عني، فأنا طيف من أطياف الأزقة

والمقاهي والمقل

بالقلم

والمداد

أسمع الحرف والقمر

أوقع التقرير والإبحار في العدم

فلا تبحثوا عني إلا في مقابر الشهداء

ولوائح الهباء