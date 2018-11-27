فروست آند سوليفان تشارك الجمعية المغربية لصناعة الأدوية في تنظيم واستضافة ملتقى قطاع الرعاية الصحية لمناقشة فرص النمو وتحديات صناعة الأدوية وجاهزية تكنولوجيا الصحة الرقمية في المغرب

سيجتمع كبار خبراء القطاع لمناقشة التوجّهات التي تحدث تغييرات جذرية في صناعة الأدوية وآثارها على المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 نوفمبر 2018، (« ايتوس واير »): تشارك « فروست آند سوليفان » بالتعاون مع « إيه إم آي بيه » (الجمعية المغربية لصناعة الأدوية) في تنظيم واستضافة الملتقى الأول في قطاع الرعاية الصحية في 4 ديسمبر 2018 في فندق حياة ريجنسي، في الدار البيضاء، بالمغرب.

وسيشكّل عام 2018 نقطة تحوّل حاسمة نحو الاعتماد واسع النطاق لتكنولوجيا وحلول الصحة الرقمية الشائعة وتحوّل التقنيات المبتكرة من مرحلة الأبحاث وإثبات صحة المفهوم إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ في مجال الرعاية الصحية والسريرية. وانطلاقاً من توقّعها لفرص نمو هائلة، ستستضيف « فروست آند سوليفان » الملتقى وتناقش التوجهات العالمية وفرص النمو في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

في بداية كل عام، يجتمع فريق الصحة التحويلية لدى « فروست آند سوليفان » لتبادل المعلومات والآراء حول أهم التوقعات في مجال الرعاية الصحية. وعلى الرغم من التقلبات السياسية المستمرة والضغوط الناتجة عن ارتفاع التكلفة، سيُسجل قطاع الرعاية الصحية العالمي معدل نمو مستقر خلال عام 2018 وسيتجاوز عتبة 1.85 تريليون دولار أمريكي من حيث عائدات الشركات المصنعة. وتجاوزت استثمارات قطاع الصحة الرقمية 6.5 مليار دولار أمريكي عام 2017، مسجلة ارتفاعاً بلغ 109 في المائة مقارنة مع العام السابق. ومن المتوقع أن يستمر منحنى النمو هذا خلال عام 2018 في ظلّ النمو المتواصل للتقنيات وحلول المنصات التي تعزز الابتكار في مجالات جودة الرعاية، والنتائج، وإدارة الأمراض المزمنة. كما ستسهم فرص النمو المرتفعة في الأسواق الناشئة بتغيير نماذج تطوير المنتجات وعمليات طرح المنتجات على الصعيد الجغرافي.

ويتوقع خبراء الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدى « فروست آند سوليفان » تغيراتٍ وتحوّلاتٍ وابتكاراتٍ تحدث تغييراتٍ جذرية خلال الأعوام القادمة، في ظلّ مواصلة قطاع الرعاية الصحية تنفيذ عملية إصلاح شاملة لنماذج الأعمال القديمة.

وقال سانديب سينها، نائب الرئيس ورئيس قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدى « فروست آند سوليفان » في هذا السياق: « إن ورشة العمل التفاعلية الخاصة بنا مصمّمة لمساعدة المدراء والرؤساء التنفيذيين على فهم القضايا الأساسية التي تؤثر على قطاع الرعاية الصحية على الصعيد العالمي. وستساعد التطورات في مجالات تتراوح بين منتجات العلاج المناعي للسرطان واختبارات الدم، بالإضافة إلى التقارب بين التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، في إعادة رسم معالم قطاع الرعاية الصحية وتحويله إلى نموذج الرعاية المستند إلى القيمة الذي طال انتظاره ».

ندعوكم لحضور مُلتقى « فروست آند سوليفان » للرعاية الصحية للاطلاع على أحدث التوجّهات والفرص المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية، ولتبادل الأفكار مع نظرائكم في القطاع، والمشاركة في جلسات حوارية مع خبراء الرعاية الصحية لدى « فروست آند سوليفان »، والمزيد. في حال كنتم مهتمين بحضور الفعالية، يُمكنكم الضغط هنا للتسجيل.

وفي حال كُنتم مهتمين بالحصول على المزيد من المعلومات حول هذا المُلتقى والتحدث مع خبرائنا، نرجو منكم التواصل مع مراد أوبريتش على البريد الإلكتروني التالي: mourad.oubrich@frost.com.

لمحة عن « فروست آند سوليفان »

اشتُهرت « فروست آند سوليفان » عالميّاً على مدى خمسة عقود بدورها في مساعدة المستثمرين ورؤساء الشركات والحكومات على اجتياز التغيرات الاقتصادية وتحديد التقنيات التي تحدث تغييراً جذرياً والتوجّهات الكُبرى، ونماذج الأعمال الجديدة، والشركات المستعدة للعمل، لتحقيق تدفقٍ مستمر لفرص النمو لتعزيز النجاح المستقبلي. تواصلوا معنا وابدأوا المحادثة.

*المصدر: « ايتوس واير«

للاتصال:

أنيتا تشاندوك

الاتصالات المؤسسية، الشرق الأوسط وأفريقيا

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