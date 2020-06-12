برزخ ما بين الجنة والنار

هل هلال شهر من الحجر

انقسم الاهل الى عشيرتين

احداهما بالحرية تنتشي

والأخرى قاب قوسين أو أدنى

من اللحاق بالركب

والتغريد داخل السرب

كمامة وتباعد كل ما في الامر

غسل اليدين عاد

والنظافة من الايمان

في السنة والقران

شهر او شهران لا يزيدان

ولا ينقصان

الصحة لا توضع في الميزان

فالحذر ثم الحذر

العدو على مرمى حجر

يترصد بكل مستهتر

الفتك بالبشرية ديدنه

وانعدام المصل قوى شوكته

مالي ارى العلماء صمتوا

والى العزلة ركنوا

ففي الليلة الظلماء يفتقد البدر

لا تولوا الادبار اذ تراءى الجمعان

النجاة طوق في الاعناق

والأمل جذوة في الاعماق

والحياة ترجو الانعتاق

بلسم شاف وترياق

فليس لنا من خيار

وسط بين الجنة والنار

فصبرا ال ياسر الفردوس موعدكم

سينجلي الليل

وتشرق الشمس

بقدرة الحي القدوس

تشدوا العصافير

ينشد الشعر

تنثر الورد

ويفرش السجاد

لجند سهروا بتفان

وعملوا بإتقان

وتضحية بلا توان

صمام أمن وأمان

حمائم بيضاء تطوف

بين الشيب والولدان

تعانقهم بالأحضان

وتزرع بذور الحب والحنان

ملائكة الرحمان

فاس في ..11/06/2020