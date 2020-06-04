لا أستطيع التنفس

جديد على وجدة سيتي

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تحت جزمة عسكرية

رأسه مدفون

لا أ ستطيع التنفس

شهقات منية تملأ الكون

تكسر السكون .

أقدام سوداء

تدك حمائم بيضاء

يعلو هديلها

يسري في عنان السماء.

انهضوا أيها العبيد،

فإنكم لا ترونهم كباراً إلا لأنكم ساجدون.

قالها أبراهام لينكولن ذات زمان

فار البركان ألقى حممه

اشتعلت النيران

العنصرية همجية , بيضاء ام سوداء

هما في الامر سيان .

خلدها نيلسون مانديلا

وقد عاين الأبارتيد جليا

ليته يبعث حيا

شيخ القبيلة حنظلة

من جحره في الأعماق

نادى بهدم تمثال الحرية

وجز الاعناق.

روح الحسيس للأرواح تسري

أسود يَزْئِرُونَ

. شعار التقوى يرفعون

عواصف هوجاء

هبت من تكساس الى لاس فيغاس

تخنق الانفاس .

من أمريكا الى أوروبا

اصوات مزمجرة صادحة

لا رؤوس بعد اليوم حانية .

العدالة سيف ديموقليس

لمزامننا ديونيسيوس .

فاس في ..03/06/2020