سرج سابح
الله اكبر
من المآذن تعلو وتكبر
و أجراس في الكنائس تقرع
للقدوس عباد تركع وتتضرع
فراس في مرابطها
صهيل الخيل حشرجة روحها
أنات وأنات تنذر بدنو أجلها
طبول للحرب تقرع
مرارة تتجرع
ليل بهيم أفل نجمه
ورياح الصحراء سموم
نفث الدساس
وسوسة الخناس
زرقة البحر صفاء
القمر شعاع وضاء
الشمس كسوف
لم يشهده الدهر ولا ابتلاه
وأزون رتق فتقناه
احزان أرخت ظلالها
غلقت الابواب وأطفئت الشموع
أسدل الستار و انفض الجمع
ما هذا الصمت المريع ؟
حمائم بيضاء حديثها للأرواح يسري
ملاك للرحمة ماش وات
صافرات ونواح لا يطاق
أبوقراط حمل عدته
كأبي الفوارس سل مهنده
زورق يرسو بمرفئه
طائر جاثم في عشه
و نمل أوى لمخبئه
كهف تاه الخلق في أغواره
ايفانكا بفستانها تزهو
تهذي و في أحلامها تلهو
دروب سلا بها بلسم شاف
ضباب يتردد طل ورذاذ
برق رعد وأمطار
عواصف وزوابع في فنجان
عيد ليس كالأعياد هل هلاله
في ظلمة ليل أرخى سدوله
سكون في الحي وعتمة
ثمر أينع فهل حان قطافه ؟
الهدهد غاب عن اللقاء
أتى من بعيد بنبأ يقين
ستشرق الشمس وتزهر الأغصان
سيزول السحاب والدخان
فسبحان الواحد الديان.
فاس في .. 23/05/2020
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