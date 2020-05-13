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تب ويح أمك غافل وهباء شعر : محمد شركي

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تب ويح أمك غافل وهباء

شعر : محمد شركي

يا منكرا أن الدعاء وسيلة   =  يشفى به ذو علة ودواء

إن الذي برأ الخليقة دلّها    = أن النوال ضراعة ودعاء

والمارقون إذا طغوا وتجبّروا = حلّت بهم نقم له ووباء

إرم العماد أصابها من ريحه = ريح عتت وتصرصرت وفناء

وثمود لمّا كذّبت قد أهلكت  = وبصيحة أخذت وكان دهاء

فرعون قد أزرى به في يمّه= لمّا طغى لا طوقه ونجاء

وسدوم دمّرها بصبح أهلكت= لمّا فشا خبث بها وزناء

والماء دمّر قوم نوح جملة   = ثم التقى موج له وسماء

يا منكرا هذا الذي سرد الإلـــــه مفصّلا للعالمين نداء

أنّى تماري في كرونة إذ فشت = والموت قد عمّ الورى ووباء؟

هذا الذي ذكر النبي محذرا   = في قوله نصح لنا ووقاء

يا ربّ تال للكتاب بلا هدى  = أنى له مستصحب وشفاء ؟

هذي نصيحة إن أردت نصيحة= ما قد زعمت سفاهة ومراء

هلاّ رجعت إلى الصواب تقرّه = إن النهاية شيبة وثواء

أمن الضراعة ساخر مستنكف = تب ويح أمك غافل وهباء ؟

وشويعر طرق القريض تطفّلا = أنى له فيما يقول رواء ؟

يهجو الكرام وقد عدا مستكبرا = والهجو منه ضغينة وعداء

حاز المذمة بالهجاء وناله      = ذم قبيح جبّة ورداء

أما الكرام فبالإله يقينهم        =  يدعونه وبه يرد بلاء

فالحمد لله العلي بما قضى  = سبحانه وعلى الدوام ثناء

ثم الصلاة على الحبيب وآله= تهدى لهم أشواقنا ووفاء

والصحب شرّفهم من الرحمان رضـوان ومجد خالد وسناء

 
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