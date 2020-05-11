مشهد من الحياة القاسية في زمن كورونا / قصة قصيرة .

كل الطرق تؤدي إلى منزلها البعيد . كان يتحاشى اللقاء بها حتى لا يزداد ألما . في هذا اليوم ، كان الجو كئيبا جدا والسماء حزينة تغشاها سحبا سوداء مع بعض القطرات المطرية التي سقطت على رأسه فبللته . توقف قليلا مسح الماء عن رأسه . مكبر الصوت ينادي ، احترموا المسافات ، ضعوا الكمامات ، الفيروس قاتل … يمر عبر الدروب والأزقة الملتوية حتى لا يصل إليهم خبره . كان يعلم أنه تحت المراقبة المستمرة . كل الأصابيع تشير إليه – ’’ ها هو – ها هو …’’ لقد مر من هنا . انه لا يحترم الحكم الصادر في حقه . انه يحتقرالمقرر القضائي . فكل نظرة إليها كانت تعتصرقلبه فيجف حلقه و يصاب بنوبات حزينة . يا ليتني لم أمر من هناك ، ولم أشاهد … احتضنها من لا رحمة لهم ولا شفقة بحنان ورغم ذلك لا يرقى إلى حنانه كأب محروم من حرارة اللقاء ، كما حرموها من كلمة ’’ بابا ’’ التي قيلت له مرة واحدة في حياته قبل الاختطاف . مجبر على المرور في هذا اليوم التعيس . التفت يمينا وشمالا هل يراه من أحد ؟ ، ثم طوى الأرض طيا . إلتقى بها فجأة على الرصيف الآخر . لوح لها بيده المرتجفة ، تجاهلته … كررها ، فانصرفت مسرعة ولم تلتفت إليه . طرقت الباب بقوة إذانا بوجوده ، فتحوا لها الباب ودخلت مسرعة … ازداد ألما وحزنا وهو يراقبها من بعيد . صراخ وعويل بداخله ، كاد قلبه أن ينفجر من شدة ما شهدته عيناه ، وخاطب نفسه :لماذا …؟ لماذا …؟ وهل ليست من لحمي ودمي . وكأنها لا تحمل جيناتي ، أ ليست ابنتي …اليست فلذة كبدي ….اليست قرة عيري …لماذا هذا الظلم في حقي وفي حقها ؟ … صبره عقله ، وقال له : انصرف بهدوء إن بعد العسر يسرا . انصرف قبل أن تصل الأمور الى ما لا يحمد عقباه . صبر جميل والله المستعان . طأطأ رأسه المثقل بالهموم ، وأقسم على عدم العودة و المرور من باب منزلها …ومن دربها .