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مشهد من الحياة القاسية في زمن كورونا / قصة قصيرة .

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كل الطرق تؤدي إلى منزلها البعيد . كان يتحاشى اللقاء بها حتى لا يزداد ألما . في هذا اليوم ، كان الجو كئيبا جدا والسماء حزينة تغشاها سحبا  سوداء مع بعض القطرات المطرية التي سقطت على رأسه فبللته . توقف قليلا مسح الماء عن رأسه . مكبر الصوت ينادي ، احترموا المسافات ، ضعوا الكمامات ، الفيروس قاتل … يمر عبر الدروب والأزقة الملتوية حتى لا يصل إليهم خبره . كان يعلم أنه تحت المراقبة المستمرة . كل الأصابيع تشير إليه – ’’ ها هو – ها هو …’’ لقد مر من هنا . انه لا يحترم الحكم الصادر في حقه . انه يحتقرالمقرر القضائي . فكل نظرة إليها كانت تعتصرقلبه  فيجف حلقه و يصاب بنوبات حزينة . يا ليتني لم أمر من هناك ، ولم أشاهد …

احتضنها من لا رحمة لهم ولا شفقة بحنان ورغم ذلك لا يرقى إلى حنانه كأب محروم من حرارة اللقاء ، كما حرموها من كلمة ’’ بابا ’’ التي قيلت له مرة واحدة في حياته قبل الاختطاف . مجبر على المرور في هذا اليوم التعيس . التفت يمينا وشمالا هل يراه من أحد ؟ ، ثم طوى الأرض طيا . إلتقى بها فجأة على الرصيف الآخر . لوح لها بيده المرتجفة ، تجاهلته … كررها ، فانصرفت مسرعة ولم تلتفت إليه . طرقت الباب بقوة إذانا بوجوده ، فتحوا لها الباب ودخلت مسرعة … ازداد ألما وحزنا وهو يراقبها من بعيد  . صراخ وعويل بداخله ، كاد قلبه أن ينفجر من شدة ما شهدته عيناه ، وخاطب نفسه :لماذا …؟ لماذا …؟  وهل ليست من لحمي ودمي . وكأنها لا تحمل جيناتي ، أ ليست ابنتي …اليست فلذة كبدي ….اليست قرة عيري  …لماذا هذا الظلم في حقي وفي حقها ؟ … صبره عقله ، وقال له : انصرف بهدوء إن بعد العسر يسرا . انصرف قبل أن تصل  الأمور الى ما لا يحمد عقباه . صبر جميل والله المستعان . طأطأ رأسه المثقل بالهموم ، وأقسم على عدم العودة و المرور من باب منزلها …ومن دربها .

 
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