قصيدة : » لله درك يا شهيدُ بمقدس أحييت في العُرب الجهاد رغـائبا «

شعر : محمد شركي

نسل الزمـان فواجعـا ومصائبــــــــا وأغمّني لمّا حُرمت حبائبـــــــــــا

وأذلنـــي بالنــائبــــات تكــــأكــــأت والهمَ ألبسنـــــي رداء عـــــائبــــــا

طـــرد الشباب وصده متنـّــــــــورا والشيـب صقــر قد أســـلّ مخالبــــا

وحُشــــاشتـــي أزرى بها وأعلّهــــا وهـــوًى رمـــاني بالسهام مُناشبـــا

والغانيــات الفــــاتنـــات سبيننـــــي فهويـــت أهــــدابا لهـــنّ وحاجبــــا

فرعــاؤهــن نــأت وشــــطّ مزارها أنـّـــى أنــــال من السراب مـــآربـا؟

وطفـــاؤهن وإن دنــت قد مـاطلت ضنّت أمــــانيهــــا وكُـــنّ كــواذبـــا

هنّ الحيــاة عشقتهـــــا ولهــــا بهــا من خُلفهـــنّ غــــدا البريــق غياهبـا

دع مـا عهـدت من المُنى وارحل إلى بيـت الإلــــــه ببكـــــــة متأهبـــــــا

ثمّ المتـــــابة والإنـــــابة والهــــــدى سعيـــا بــه ومُلبـــــيا متقـــــربـــــــا

وبيثــــرب قبر الرســــول محمــــــد أدّ الســـــلام مُحييّــــا مُتــــــأدبـــــــا

وارحل إلى مسـرى النبيّ تجد بــــه أقصـــى المســاجد إن أردت مناقبـــا

أســرج له تُجــز الجنــان وترتقـــي فـــردوسهـا تكــن الشهيــد مصاحبــا

في غـــــزة أمَ الشهيـــد فحيّهــــــــا أشبـــــالها صُبـُــــر تدّك ثعالبـــــــــا

واقصــد جنيــن تجد بها أسد الشرى ترمي العــــدا بنيـــازك مُتَعقَبـــــــــا

وســــلاحـهـا عون الإلـــه وصبرها مـــا همّهــــا من خــانها مُتذبذبــــــــا

عُـــرب المــــذلّة بالـدنيّة قد رضوا هــــــلاّ المنيّــــة لا الدنيّـــــة مطلبـا؟

يــا عُربنــا هُبـّـــــوا لنجـــدة مقدس إن المعــــاول قــــد تهــــــدّ مصاطبـا

مـا بالكـــم قـــد فاتكــم ركب الفــدا مــا ذا الهـــوان مشــارقا ومغــــاربـا؟

لله درك يـــــا شهيــــــدُ بمقـــدس أحيـــيـــت في العُـــرب الجهاد رغائبا

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