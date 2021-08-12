مقنعة السائل عن المرض الهائل:مكاشفة سوسيوثقافية الجزء(7)

بقلم: د – خالد عيادي

وردا على المشككين في ثبوت « العدوى »، يأتي »ابن الخطيب » بمثال من الواقع المعيش، لا ريب أن له وقعا اجتماعيا واضحا . ويتعلق الأمر بالزاهد « ابن أبي مدين »، وهو من ساكني مدينة « سلا »، ومعلوم أن « ابن الخطيب » سكن « سلا » لمدة من الزمن، بعد فراره من الأندلس .وقصيدته المشهورة: »جادك الغيث » تصف حنينه إلى زمان الوصل بالأندلس.فروايته هاته يرويها لنا بسند عال . وذلك أن رجلا من وجهاء »سلا »، كان من القائلين ب »العدوى »، فلذلك بالغ في الخلوة إلى درجة أنه كما يحكي »ابن الخطيب »: »أغيا في التوحش »([1]). ويمكن الوقوف عند هذا المصطلح: »التوحش » الذي يساوي في عصرنا مصطلح: »حظر التجول ». ومنع الناس من مخالطة الناس، إلى أن تزول الجائحة. ويضيف في ذات السياق: »وقد تزود بالطعام والمؤن بما يكفي لمدة طويلة من الزمن، و بنى باب منزله على أهله وهم كثيرون، وفنيت المدينة، ولم يرزأ نسمة واحدة بطول تلك المدة. »([2]) ومن الأدلة التي ساقها أيضا أنه قال . »وتواترت الأخبار بسلامة الأماكن، لا تطأها الطرق، ومنقطعة عن الناس »([3]). ثم يختم بعدما ساق ما يكفي من الأدلة الشرعية والواقعية حول ما يعتقده في وقوع « العدوى »، وأنها حقيقة علمية لا ينكرها إلا من ساء خلقه، أو هان عليه أمر المسلمين. قال: »وبالجملة فالتصامم عن مثل هذا الاستدلال زعارة)[4]( و تصاقر على الله، واسترخاص لنفوس المسلمين »([5])

يبدو »لسان الدين بن الخطيب » على يقين الطبيب المجرب، وفهم الفقيه في الخروج من الخلاف الفقهي المعروف في موضوع « العدوى »، هل هي حاصلة أو غير حاصلة ؟. وفي هذا السياق أورد الكاتب جملة من الأدلة من أجل بيان أن العدوى حاصلة، وعلى هذا الأساس ينبغي تأويل الأحاديث التي تنفي حصول « العدوى ».وقد نص باعتباره فقيها ودارسا لعلم الأصول أن. »..من الأصول التي لا تجهل، أن الدليل السمعي إذا عارضه الحس والمشاهدة لزم تأويله. »([6]).

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[1] ) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ابن الخطيب- ص:73

) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ص73[2]

[3] ) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ابن الخطيب-ص73

[4] ) الزعارة : سوء الخلق. لازال المغاربة يستعملون هذا الوصف ليوم الناس هذا ، خاصة بين الشباب.وقد يكون على سبيل المداعبة والمزاح بين الأقران. وقد وجدت ابن خلدون أيضا يستعمل هذا اللفظ في مقدمته.مما يدل على شيوعه في ذلك الزمان.مع العلم أن من معاني الزعارة الشطارة.

[5]) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ابن الخطيب – ص75 .

[6] ) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ابن الخطيب – ص74 .