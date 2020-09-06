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حماة القدس بأسهم يخاف شعر : محمد شركي

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حماة القدس بأسهم يخاف

شعر : محمد شركي

أعاذلتي لقد بانت سلاف  = وموعدها إذا وعدت خلاف

إذا وعدت تسوّفني وتنأى = تحاشاني ومن وصل تخاف

نجوم الليل أرعى من سهادي = وما يغني عن النوم النتاف

تضنّ إذا رجوت الوصل عمدا = وجوّالي يرنّ له هتاف

فلا ردّا تردّ ولا تبالي        =  ولا قبسا لهاتفها يشاف

تجرّعني المرارة كل حين   = وقاسية إذا رقّ اللطاف

تواعدني بوصل ثم تجفو   = وتصرمني وموعدها جزاف

وتقسم باليمين إذا شكوت   = تقول متيّمي وبك الولاف

إذا آلت أصدقها وأخشى   = إذا بانت فتسلوني سلاف

فرفقا يا سلاف بمن يعاني = جوى من فرط حبك يا سلاف

صليني إن رجوتك لا تبيني = فكوني فرشتي وأنا لحاف

عيونك يا مهاة تنوش قلبي  = فيضنى من هواك أيا سلاف

وثغرك إن بسمت يزيل عقلي = ويكشف عن لجين يا سلاف

وخدك إن خفرت له بهاء   = كبدر في تمام يا سلاف

فإن أسلو فما أسلو سلافا   = ولا قدسا يضيّعها خلاف

خلاف العرب فرّقهم يهود  = كأنهم وقد ذلّوا خراف

فيا لهفي على أسد تواروا  = حماة القدس بأسهم يخاف

وحلّ محلهم خلف سفيه    = مرامهم القطيعة والخلاف

وساقهم قريظة من نواص  = إلى التطبيع من خزي ضعاف

لقد شادوا بروجا من زجاج  = وأرضهم يصحّرها الجفاف

وما شادوا من الأمجاد صرحا = وما نفروا ثقال أو خفاف

إذا ما السيل أقبل في فلاة   = فما يبقى غثاء أو جلاف

فكوني يا شعوب العرب سيلا = فهذا القطف قد حان القطاف

فلا التطبيع يقبله أباة       =  ولا قدس يسلمه سخاف

ولا سلم وفي الأقداس هود = تدنّسها بل السم الزعاف

سيغلب في رحاب القدس جند = وفي الأقصى يقام لهم زفاف

جنود الله بأسهم شديد    =  وفي الإسراء أبطال ظراف

وفي الفردوس مأواهم وخلد = وأكواب ومن ذهب صحاف

وأنهار وفاكهة وحور      = ودانية مدلّلة قطاف

فحمدا للإله إذا تجلّى      = قريبا لا يغيّبه سجاف

صلاة والسلام على نبيّ  = وآل محمد وهم السلاف

وصحب من خيار الناس فازوا = وأتباع من الرحمان خافوا

 
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