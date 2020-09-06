حماة القدس بأسهم يخاف

شعر : محمد شركي

أعاذلتي لقد بانت سلاف = وموعدها إذا وعدت خلاف

إذا وعدت تسوّفني وتنأى = تحاشاني ومن وصل تخاف

نجوم الليل أرعى من سهادي = وما يغني عن النوم النتاف

تضنّ إذا رجوت الوصل عمدا = وجوّالي يرنّ له هتاف

فلا ردّا تردّ ولا تبالي = ولا قبسا لهاتفها يشاف

تجرّعني المرارة كل حين = وقاسية إذا رقّ اللطاف

تواعدني بوصل ثم تجفو = وتصرمني وموعدها جزاف

وتقسم باليمين إذا شكوت = تقول متيّمي وبك الولاف

إذا آلت أصدقها وأخشى = إذا بانت فتسلوني سلاف

فرفقا يا سلاف بمن يعاني = جوى من فرط حبك يا سلاف

صليني إن رجوتك لا تبيني = فكوني فرشتي وأنا لحاف

عيونك يا مهاة تنوش قلبي = فيضنى من هواك أيا سلاف

وثغرك إن بسمت يزيل عقلي = ويكشف عن لجين يا سلاف

وخدك إن خفرت له بهاء = كبدر في تمام يا سلاف

فإن أسلو فما أسلو سلافا = ولا قدسا يضيّعها خلاف

خلاف العرب فرّقهم يهود = كأنهم وقد ذلّوا خراف

فيا لهفي على أسد تواروا = حماة القدس بأسهم يخاف

وحلّ محلهم خلف سفيه = مرامهم القطيعة والخلاف

وساقهم قريظة من نواص = إلى التطبيع من خزي ضعاف

لقد شادوا بروجا من زجاج = وأرضهم يصحّرها الجفاف

وما شادوا من الأمجاد صرحا = وما نفروا ثقال أو خفاف

إذا ما السيل أقبل في فلاة = فما يبقى غثاء أو جلاف

فكوني يا شعوب العرب سيلا = فهذا القطف قد حان القطاف

فلا التطبيع يقبله أباة = ولا قدس يسلمه سخاف

ولا سلم وفي الأقداس هود = تدنّسها بل السم الزعاف

سيغلب في رحاب القدس جند = وفي الأقصى يقام لهم زفاف

جنود الله بأسهم شديد = وفي الإسراء أبطال ظراف

وفي الفردوس مأواهم وخلد = وأكواب ومن ذهب صحاف

وأنهار وفاكهة وحور = ودانية مدلّلة قطاف

فحمدا للإله إذا تجلّى = قريبا لا يغيّبه سجاف

صلاة والسلام على نبيّ = وآل محمد وهم السلاف

وصحب من خيار الناس فازوا = وأتباع من الرحمان خافوا